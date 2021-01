Gaffe su Sanremo 2021, svelate per errore le 10 co-conduttrici, ma poi viene tutto cancellato: ecco chi sono

Continuano a diffondersi i rumors inerenti Sanremo 2021 e in queste ore sono stati svelati anche i nomi delle 10 co-conduttrici del Festival. L’articolo è stato pubblicato da Il Corriere della sera ma, nel giro di pochissimo tempo, tutto è stato cancellato.

Questo gesto, dunque, fa pensare che la notizia non sarebbe dovuta essere resa nota al momento. Ad ogni modo, malgrado il tentativo di insabbiare tutto, siamo riusciti a scoprire chi sono i nomi delle protagoniste che affiancheranno Amadeus in questa avventura.

Ecco i nomi delle 10 co-conduttrici di Sanremo 2021

A partire dal 2 marzo andrà in onda il Festival di Sanremo 2021, il quale verrà condotto da Amadeus, Fiorello e 10 co-conduttrici donne. Fino ad oggi sono stati davvero moltissimi i rumors in merito alle protagoniste che avrebbero avuto l’onore di ricoprire questo incarico. Per tale ragione, nel momento in cui il Corriere ha reso pubblici i nomi, la notizia ha cominciato ad impazzare sul web. Stranamente, però, il sito che aveva diffuso questa indiscrezione ha immediatamente rimosso l’articolo dalla propria piattaforma,

Per tale ragione, dunque, pare ci siano delle motivazioni per le quali questa novità non sarebbe dovuta venire fuori, almeno in questo momento. In ogni caso, i nomi delle protagoniste sono saltati fuori e sono i seguenti:

Miriam Leone;

Matilda De Angelis;

Vanessa Incontrada;

Georgina Rodriguez;

Diletta Leotta;

Mariacarla Boscono;

Matilde Gioli;

Elodie;

Giovanna Civitillo;

Alice Campello.

Inaspettati ritorni e grandi novità

Alcuni di questi nomi erano già stati spoilerati sul web in questi giorni, ma adesso pare ci sia l’ufficialità. Tra le possibili co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021, infatti, erano già trapelati i nomi della moglie di Amadeus, di Elodie e Alice Campello. Quest’ultima è divenuta popolare specie in virtù del matrimonio con il calciatore Alvaro Morata. Lasciano un po’ spiazzati, invece, i nomi della Rodriguez e della Leotta, le quali hanno presenziato al Festival anche l’anno scorso.

In merito all’ex Miss Italia, invece, pare che questo sia il suo anno fortunato. La Incontrada, invece, potrebbe essere designata a ricoprire il suo incarico di affiancare Amadeus nella puntata finale della competizione canora, che si terrà il 6 marzo. La vera rivelazione, però, sembra essere Matilde Goli, la quale ha trovato la sua fortuna grazie alla seguitissima serie DOC nelle tue mani. Tra gli uomini, invece, ad affiancare Amadeus e Fiorello ci saranno Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic.