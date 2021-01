Uomini e Donne, Roberta smaschera Michele: “Ha una fidanzata fuori”, Maria De Filippi resta di stucco (VIDEO)

Nella puntata odierna di Uomini e Donne c’è stato un colpo di scena inaspettato in quanto Roberta Di Padua ha fatto delle pesanti dichiarazioni contro Michele Dentice. Quest’ultimo ha lasciato la trasmissione un po’ di puntate fa, dicendo di non sentirsi più a suo agio e asserendo di avere delle priorità al di fuori.

A quanto pare, queste priorità portano il nome di un’altra donna, almeno queste sono state le dichiarazioni di Roberta. La protagonista, infatti, ha raccontato tutto quello che ha scoperto sulla vicenda ed ha lasciato la padrona di casa senza parole. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Roberta sbugiarda Michele a Uomini e Donne

L’abbandono improvviso di Michele Dentice ha lasciato un po’ spiazzati i telespettatori di Uomini e Donne e Roberta quest’oggi ha spiegato cosa si celerebbe dietro questa decisione. Dopo aver discusso con Riccardo, la Di Padua ha conosciuto un nuovo ragazzo, che però ha deciso di non tenere. Durante la chiacchierata con lui è spuntato fuori il nome di Michele e Roberta ne ha approfittato per fare una rivelazione. La dama ha detto che il suo ex corteggiatore ha una ragazza al di fuori.

Durante tutta la sua esperienza all’interno del programma di Canale 5, infatti, il ragazzo era fidanzato. Questo, dunque, spiegherebbe il motivo del suo comportamento strano assunto in più occasioni. In particolar modo, adesso è chiaro perché diceva sempre di non poter fare telefonate e perché improntava le conoscenze su conversazioni puramente tramite messaggi. La donna, inoltre, ha svelato anche un altro retroscena. (Cicca qui per il video)

Maria De Filippi senza parole

Una volta, infatti, Michele le disse che non l’avrebbe sfiorata dal punto di vista fisico per rispetto a lei. Tuttavia, la verità non sembra essere questa, in quanto il cavaliere, probabilmente, non ha approcciato fisicamente con nessuna donna per portare rispetto alla sua fidanzata. Roberta ha svelato a Uomini e Donne di aver scoperto queste cose su Michele attraverso i social. Il ragazzo, infatti, appare spesso con un’altra donna e, inoltre, ha pubblicato anche una serie di contenuti che lasciano intendere che sia impegnato.

Dinanzi questa rivelazione, Maria De Filippi è rimasta senza parole e si è limitata a lasciarsi scappare un’espressione sbigottita. Gianni, invece, è intervenuto dicendo che adesso risultano chiare molte cose. Tutti presenti in studio sono sembrati alquanto spiazzati e Roberta ha concluso ammettendo che, purtroppo, è come se scegliesse sempre gli uomini sbagliati.