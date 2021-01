Uomini e Donne, puntata di oggi pomeriggio: Gemma sente due uomini, Armando umilia Valentina

Oggi pomeriggio, martedì 26 gennaio, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che Gemma siederà di nuovo al centro dello studio per raccontare un aneddoto verificatosi subito dopo la fine della precedente puntata.

La dama rivelerà di essere in contatto con due uomini del parterre. L’attenzione poi si sposterà su Armando, il quale sta frequentando Nicole. Il cavaliere, però, avrà modo di confrontarsi anche con Valentina e pronuncerà delle frasi che non verranno molto apprezzate in studio.

Spoiler oggi pomeriggio: Gemma sente due uomini

Nel corso della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che Gemma racconterà di aver avuto un confronto con Maurizio dopo la puntata di ieri. La donna ammetterà di aver creduto che l’avvicinamento del cavaliere sia sintomatico di un sentimento nutrito da lui. Questo, pertanto, le ha fatto riaccendere le speranze di un ritorno di fiamma. Quando Maurizio siederà di fronte a lei, però, smonterà subito i castelli in aria fatti dalla fama.

Il protagonista, infatti, dirà di essersi avvicinato a lei solo in virtù dell’affetto che continua a nutrire nei suoi confronti. Purtroppo, però, non sente più quel trasporto che provava prima. Per tale ragione, ci terrà a chiarire di non avere nessuna intenzione di tornare a frequentarla. Questo farà rimanere molto male la dama, tuttavia, a consolarla ci penseranno due cavalieri.

Caos tra Armando e Valentina

Durante la puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Gemma ammetterà di essersi scambiata il numero con un cavaliere di nome Maurizio. Quest’ultimo è uscito anche con Maria e si è scambiato un bacio a stampo. La Galgani, inoltre, ammetterà di voler conoscere anche Gianluca, un uomo di 40 anni venuto in studio per lei. Al momento, tra i due c’è stato solo uno scambio di messaggi. Successivamente, poi, l’attenzione verrà dirottata su Armando.

Quest’ultimo sta frequentando Nicole, la quale sta uscendo anche con Carlo. La loro conoscenza, però, è molto frenata dal fatto che lei è più grande di lui. In studio, poi, emergerà anche una questione inerente Valentina. Quest’ultima ha mandato dei messaggi ad Incarnato in quanto interessata a conoscerlo. Lui, però, ha rifiutato perché non vuole uscire con donne che ha avuto rapporti con altri uomini del parterre. Le sue parole solleveranno una polemica e Gianni lo accuserà di essere troppo maschilista.