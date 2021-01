DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni serale del 26 gennaio: Can e Sanem passano la notte insieme

DayDreamer: appuntamento serale di martedì 26 gennaio 2021

Oltre alla programmazione giornaliera, DayDreamer – Le Ali del Sogno va in onda anche il martedì in prima serata sempre su Canale 5. Le anticipazioni di stasera 26 gennaio 2021, svelano che Huma porterà avanti la sua alleanza con Polen. Lo scopo della madre di Can è ben preciso, ovvero allontanare sempre di più il figlio da Sanem. Ma anche dare la possibilità alla sua ex fidanzata di tornare insieme.

Col passare dei giorni però, Polen intuirà che le possibilità di riconquistare l’affascinante fotografo sono davvero residue. Nel frattempo, il Divit trascorrerà una serata insieme al suo dipendente Cey Cey. I due alzeranno il gomito più del dovuto quindi non si renderanno più conto del loro rapporto tra impiegato e datore di lavoro. Di conseguenza si daranno dei consigli molto preziosi sulla vita professionale e privata.

Can capisce i suoi errori con Sanem

Gli spoiler dell’appuntamento serale di DayDreamer – Le Ali del Sogno del 26 gennaio, rivelano anche che Can sembrerà aver capito gli errori commessi. Per questo motivo il fotografo vorrebbe tornare indietro per recuperare il rapporto con Sanem.

Tuttavia il ragazzo dovrà fare i conti con degli imprevisti. La Aydin, infatti, sarà convinta che l’uomo che ama abbia intenzione di dire addio Istanbul immediatamente dopo aver realizzato il servizio fotografico con la sua ex fidanzata Polen. Alla fine dello shooting fotografico, la giovane aspirante scrittrice si renderà conto che la realtà è ben differente. Quindi prenderà una decisione molto importante, ovvero rimandare la partenza con Yigit per un viaggio professionale che avevano programmato precedentemente.

Can e Sanem trascorrono la notte insieme nel capanno

Le anticipazioni di DayDreamer – Le Ali del Sogno dicono anche che ad un certo punto Sanem deciderà di raggiungere Can nel loro rifugio segreto, ovvero la baita in montagna. La Aydin farà una sorpresa all’uomo che ama e i due passeranno insieme la nottata.

Tuttavia, prima di iniziare la loro serata ricordando i momenti felici trascorsi insieme, la sorella più piccola di Leyla sarà costretta a dire una nuova bugia a mamma Mevkibe. Intanto i telespettatori di Canale 5 si sono precipitati sui vari social network lamentandosi della troppa pubblicità nella fascia pomeridiana nella quale è stata collocata la serie.