Elisabetta Gregoraci difende Tommaso e stronca Dayane: “Non mi sorprendo, abbiamo visto tutti com’è fatta“

Dayane Mello dà del malato a Tommaso Zorzi

Durante l’ultimo fine settimana Dayane Mello ha attaccato duramente Tommaso Zorzi dicendo che ha dei seri problemi mentali. Ma la modella brasiliana glielo ha detto alle spalle mentre l’influencer milanese era in in altro angolo della casa del Grande Fratello Vip 5. Le affermazioni fatte dalla donna hanno scatenato un vero e proprio un putiferio sui vari social network. Tra i tanti è intervenuta anche l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci.

Sotto ad un post della soubrette calabrese, una sostenitrice del rampollo meneghino ha scritto: “Hai letto cosa ha detto Dayane a Tommy? Secondo me sono delle parole gravissime“. A quel punto l’ex marito di Flavio Briatore ha commentato con una frecciatina velenosa nei confronti della sudamericana. “Non ho ancora visto, ma conoscendo un po’ Dayane non mi sorprendo. Abbiamo visto tutti com’è fatta“, ha detto la 40enne.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

Ma non è finita qui, infatti un’altra seguace di Elisabetta Gregoraci le ha comunicato che Dayane Mello l’ha menzionata nella casa del Grande Fratello Vip 5. “Ma hai sentito che oggi la Mello ha detto ‘chissà se Elisabetta Gregoraci si è fidanzata con quello degli aerei’? Ma basta, Ely ti prego asfaltali tutti“, ha scritto la follower in un post della soubrette calabrese.

Anche in questo caso la madre di Nathan Falco ha risposto con una stoccata: “Ma anche basta, pensassero alla loro vita. La mia è abbastanza noiosa, che parlino delle loro avventure“.

Dayane Mello sbotta contro gli autori e Tommaso Zorzi

Tuta la polemica è partita dalla rabbia di Dayane Mello nei confronti di Tommaso Zorzi utilizzando dei termini abbastanza forti. Per tale ragione il popolo del web ha chiesto la sua squalifica.

“Veramente allora adesso inizio a fare io la ribelle e anche la malata mentale. Poi così vedono. La verità è che sono incavolata perché è una serata in cui mettono la musica per fare felici gli altri. Se ne fregano altamente di noi. Ma perché lui ha le crisi d’ansia e ha i suoi problemi mentali e noi siamo qua… Cioè alla fine è una festa ed è un sabato, deve essere un party e musica per tutti mentre c’è uno che si sente male e degli altri niente”, ha detto sabato sera la modella brasiliana.