Rosalinda Cannavò vuota il sacco su Giuliano: “Il tradimento che c’è stato…”

Rosalinda confessa a Dayane che Giuliano l’ha tradita

Qualche giorno fa Rosalinda Cannavò ha avuto la possibilità di parlare al telefono con la sorella la quale le ha comunicato che il fidanzato Giuliano si è preso una pausa. Già da settimane I due sembrano essere in forte crisi, l’attrice messinese ha detto di essere molto confusa e di non sapere cosa fare.

Nella giornata di lunedì, prima della diretta su Canale 5, Adua Del Vesco si è sfogata con la sua amica speciale Dayane Mello facendo una confessione clamorosa, ovvero di essere stata tradita.

“Non voglio dire che io sono una santa, non lo sono infatti. Anzi, ho fatto tantissimi errori ma non gli ho puntato la pistola alla tempia per accettare certe cose. Invece il tradimento che lui ha fatto a me è stata la ferita più grande ed io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo. Non ho certezze, il sentirsi al sicuro, sentirsi la sua donna, questa sensazione io non ce l’ho da anni”, ha detto la siciliana.

Lo sfogo della messinese al GF Vip 5

Conversando con Dayane Mello al Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha detto che la sua relazione con Giuliano non è matura. “Abbiamo quasi 30 anni ed io non voglio una relazione così, devo capire fuori da qua cosa provo per lui. Non è che sto buttando tutto all’aria. Voglio vedere fuori cosa proverò quando lo vedrò. Non è questo il posto e il luogo per decidere cosa fare. Io per prendere una decisione finale devo vivermi lui fuori da qua, non butto 10 anni di storia, una relazione così importante per me”, ha asserito l’attrice messinese. (Continua dopo il video)

Rosalinda Cannavò vuole certezze da Giuliano

Ma non è finita qui, lo sfogo di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip 5 è continuato così: “Non butto, ma è anche vero che ho bisogno di capire molte cose e poi vedrò. Forse devo seguire quello che provo adesso dentro la casa? Oppure forse quando lo avrò accanto sentirò cose che mi diranno l’opposto? Troverò in lui una persona diversa, un ragazzo più maturo di prima?”.

L’amica speciale di Dayane Mello ha detto che a 30 anni non vuole il matrimonio, ma esige un uomo che abbia un progetto di vita, non quello di prima. In tutto questo, cosa ne penserà Giuliano?