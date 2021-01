Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, sta male a causa degli haters: “È disperato”

Andrea Roncato sta male per le accuse degli haters

Domenica sera, nel nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso la padrona di casa è tornata a parlare delle recenti affermazioni fatte da Andrea Roncato. Ma anche delle replica che l’ex moglie Stefania Orlando ha fatto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. L’attore bolognese non era presente in studio, ma Eleonora Giorgi, che è una sua cara amica, avrebbe fatto sapere che l’uomo non sta per niente bene. La ragione?

I messaggi dei cosiddetti leoni da tastiera lo avrebbero criticato aspramente e si sarebbe pentito di aver detto quelle frasi sollevando un polverone non necessario. Ecco le parole della Giorgi: “Io l’ho chiamato poco fa. Andrea non è la persona che abitualmente conosciamo. È veramente sconvolto, io credo che le conseguenze di tutti questi confusi, diversi messaggi, siano una valanga di hater e non credo che Andrea sia abituato ai social. È proprio flippato, è disperato, si è pentito!”.

Le dichiarazioni di Simone Gianlorenzi

Subito dopo, nello studio di Live Non è la D’Urso è intervenuto anche Simone Gianlorenzi, attuale marito di Stefania Orlando. L’uomo avrebbe contribuito a far calmare la situazione tra i due ex coniugi. Ma non è finita qui, infatti il musicista ha fatto sapere di essere disposto ad affrontare la cosa insieme, lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip 5.

“Quando finisce una storia, le colpe stanno sempre nel mezzo. È sempre giusto sentire entrambe le campane. Quello che non mi piace di questa situazione è che queste campane si stiano ascoltando pubblicamente e a distanza, quando probabilmente basterebbe andare a cena una sera, noi quattro insieme”, ha detto Simone nel salotto di Barbara D’Urso.

Andrea Roncato accusa Stefania Orlando di averlo tradito

Tutta la querelle era partita dalle recenti dichiarazioni di Andrea Roncato che avrebbe dato una versione completamente differente di come sarebbero andate le cose. In pratica, l’attore bolognese ha affermato che l’ex moglie Stefania Orlando lo aveva lasciato perché aveva un altro uomo e che non capiva l’accusa mossa alla sua attuale moglie.

Tuttavia, l’uomo non ha dato nessuna colpa alla concorrente del Grande Fratello Vip 5 perché lui non sarebbe stato un bravo marito. “Stefania mi ha lasciato perché aveva un altro. Non c’è niente di male. Ti puoi innamorare di un altro. È stata con questa persona per molti anni”, ha detto il professionista emiliano a Live Non è la D’Urso.