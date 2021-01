Uomini e Donne, anticipazioni martedì 26 gennaio: Gemma si consola con un 40enne

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua con grande successo la nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Intorno alle 14.45, infatti, sulla rete ammiraglia Mediaset tornerà in onda il dating show condotto da Maria De Filippi, giunto alla 24esima edizione.

Per un’oretta il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, al termine della serie tv iberica Una Vita, di assistere ad un altro episodio, il secondo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Gemma Galgani pensa che si possa riavvicinare a Maurizio

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne concesse da Il Vicolo delle News, svelano che si parlerà di ancora una volta della coppia scoppiata composta da Gemma e Maurizio. La Galgani in studio racconterà che dopo la registrazione del giorno prima il cavaliere si è avvicinato per confortarla. Per tale ragione, la 71enne ha creduto di rivedere nei suoi occhi l’interesse iniziale.

Il Guerci sarà chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi mettendosi di fronte alla piemontese. L’uomo preciserà che l’ha fatto per l’affetto che prova nei suoi confronti e per ciò che hanno vissuto insieme, ma non ha nessuna intenzione di riprendere la loro frequentazione.

Maurizio stronca Gemma, lei conosce altri due cavalieri

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che Gemma Galgani inizierà ad insinuare che Maurizio abbia voluto chiudere a causa di pressioni esterne. La 71enne ha ipotizzato ad esempio la differenza d’età, mail cavaliere negherà categoricamente. La storica opinionista Tina Cipollari prenderà la parola dicendole che è troppo appiccicosa e che fa troppe storie quando uno uomo vuole lasciarla.

Alla fine la dama torinese deciderà di scambiarsi il numero con un altro signore che si chiama anche lui Maurizio, che tra l’altro è uscito pure con Maria. I due, a quanto pare si sono anche dati un bacio a stampo. In più, per Gems scenderà dalle scale un altro ragazzo di nome Gianluca che avrà una quarantina d’anni e con il quale si era scambiata qualche messaggino la sera precedente. Cosa accadrà?