GF Vip, Veneziano stronca Dayane e accusa Zorzi: “Si sa già il vincitore, i concorrenti hanno capito tutto”

Salvo Veneziano considera Dayane Mello una donna ghiaccio

A distanza di qualche ora Salvo Veneziano è tornato a tuonare contro due attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Nella sua lente di ingrandimento è finita la vicenda Dayane Mello e Tommaso. Nello specifico, sabato sera la modella brasiliana mentre era in cucina a sistemare con Samantha De Grenet è sbottato alle spalle del rampollo meneghino.

La ragazza ha detto che gli autori del reality show di Canale 5 assecondano tutte le voglie del 25enne dandogli anche del malato mentale. Affermazione che ha scatenato una vera e propria polemica sul web e gli utenti hanno chiesto la squalifica della gieffina sudamericana. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nell’appartamento più spiato d’Italia.

GF Vip 5, Dayane Mello squalificata o in finale?

In tanti, tra cui Salvo Veneziano, considerano Dayane Mello una donna di ghiaccio. Per quest’ultima si potrebbe complicare perché è travolta dalle polemiche per via delle dichiarazioni choc nei confronti di Tommaso Zorzi. In tanti vorrebbero la squalifica della modella brasiliana, mentre il televoto potrebbe premiarla, ovvero il conduttore Alfonso Signorini potrebbe annunciare il suo passaggio alla finale prevista per venerdì 26 febbraio 2021.

Come accennato prima, al centro della bufera la frase sul rampollo milanese, definito malato mentale e quella sulle persone in sovrappeso. “Si dovrebbero vergognare”, ha detto l’ex di Stefano Sala all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Per Salvo Veneziano è palese che Tommaso Zorzi vincerà il GF Vip 5

In entrambi i casi però, Dayane Mello sembra aver dimostrato poco tatto e sensibilità nei confronti di Tommaso Zorzi. A sottolinearlo anche Salvo Veneziano, ex inquilino del primo Grande Fratello Nip e della quarta edizione Vip. E proprio in quest’ultima il pizzaiolo siciliano è stato squalificato per aver pronunciato delle frasi sessiste. L’imprenditore siculo l’ha inchiodata così sul suo profilo Instagram: “Donna priva di emozioni e sentimenti”.

Per poi stroncarla dicendo che la modella brasiliana è una donna di ghiaccio. Su una cosa però è d’accordo con l’ex fidanzata di Stefano Sala: “Sulle preferenze ha ragione. Che l’intenzione è far vincere Zorzi è evidente da un chilometro di distanza. Anche dentro la casa i partecipanti hanno capito tutto, due pesi e due misure”.