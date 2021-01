GF Vip, Carlotta Dell’Isola svela perché indossa quelle extension orribili: “Sotto ho i buchi per l’anoressia”

I concorrenti del GF Vip si stavano preparando al consueto appuntamento del lunedì sera quando Carlotta Dell’Isola si è lasciata scappare una confessione inerente le sue extension. In molti sul web hanno notato che la donna indossa un prolungamento fatto davvero male

Dietro questa situazione, però, pare si celi una questione molto più grave del previsto. A quanto pare, infatti, la ragazza ha deciso di indossare dei capelli finti a causa di alcuni problemi di salute.

Carlotta Dell’Isola e i problemi di anoressia

Prima della messa in onda della diretta settimanale, i concorrenti del GF Vip si divertono a prepararsi tutti insieme e a cimentarsi, di volta in volta, nel ruolo di parrucchieri, truccatori, costumisti ecc. Prima della puntata di lunedì 25 gennaio, Dayane Mello stava sistemando l’acconciatura di Carlotta Dell’Isola e non ha potuto fare a meno di far notare alla sua coinquilina di avere delle extension davvero orribili. A quel punto, la gieffina ha detto di essere perfettamente consapevole della situazione.

Purtroppo, però, è costretta ad indossare dei capelli finti in quanto ha un problema al cuoio capelluto. Un po’ di anni fa, infatti, la ragazza ha detto di aver sofferto di anoressia. Per tale ragione ha cominciato a perdere gradualmente i capelli. A causa di questo problema, dunque, Carlotta ha rivelato di avere dei veri e propri buchi in testa in cui le mancano completamente i capelli.

Cosa si cela dietro le discutibili extension

Dato che si vergogna troppo a farsi vedere in questo modo, Carlotta Dell’Isola preferisce indossare delle discutibili extension. Solitamente, quando sta a casa, è solita aggiustarsi da sola i capelli in modo da coprire le ciocche messe peggio. All’interno della casa del GF Vip, però, non ha tutti gli strumenti adatti e, soprattutto, non può andare dal parrucchiere per darsi una sistemata. A quel punto, Dayane si è mostrata molto comprensiva ed ha detto di capire perfettamente il suo problema.

La Mello, infatti, ha detto che anche Rosalinda ha lo stesso tipo di problema. L’anoressia, purtroppo, ha portato anche lei a soffrire di questo disturbo che, in molti casi, genera un forte senso di inadeguatezza. Ad ogni modo, per camuffare il problema, la modella ha raccolto i capelli della sua coinquilina in uno chignon ed ha provato a nascondere nel modo migliore possibile il problema.

Da quello che ho capito anche Carlotta ha sofferto di anoressia #gfvip #tzvip brutta bestia — Bimba di MTR (@GiuliaTv2) January 25, 2021