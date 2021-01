Amici 20, Maria De Filippi smaschera Deddy: “Non sei sincero…”

Maria De Filippi smaschera l’allievo di canto

La 20esima edizione di Amici è iniziata lo scorso novembre, ma Deddy ha datti il sul ingresso nella scuola televisiva solo da poco tempo. Tuttavia, il ragazzo è riuscito a convincere i professori e i produttori. Grazie al suo primo singolo ‘Il cielo contromano’ l’allievo è stato in grado di conquistarsi un posto nelle piattaforme digitali. L’unico neo di Deddy è il suo essere insicuro che, nelle ultime settimane, gli sta provocando numerosi problemi nel talent show di Canale 5.

Nello specifico, lunedì durante il daytime su Italia 1, mentre Deddy era in attesa della riconferma della sua maglia, Maria De Filippi ha preso la parola. La padrona di casa ha detto raccontato che il ragazzo doveva esibirsi con la pianola ma non lo ha voluto fare. Poi la professionista pavese ha mandato in onda una clip nella quale l’allievo di canto è andato in crisi e, sfogandosi con Rosa, le ha detto che ha sbagliato tutto. Quindi, Queen Mary ha smascherato Deddy: “Perché non sei sincero con Rosa? Non le stai dicendo la verità”

Daddy ha detto una bugia a Rosa

Messo con le spalle al muro da Maria De Filippi, ad Amici 20 Daddy è stato costretto a dire tutta la verità a Rosa. Si è venuti a conoscenza che l’allievo non ha sbagliato per colpa sua, ma dei suoi compagni di classe. Questi ultimi, anche se non si sono fatti nomi, l’hanno fatto sentire insicuro.

La professionista Mediaset ha provato in tutti i modi a fare capire al ragazzo che non deve lasciarsi condizionare dal giudizio degli altri. La conduttrice gli ha ricordato che fuori dal talent ci sarà sempre qualcuno a cui non piacerà. “Hai scelto tu di fare un mestiere che ha un’esposizione pubblica. Sennò stai a casa e non vai su un palco a cantare”, ha detto la moglie di Maurizio Costanzo.

Rudy Zerbi fa i complimenti a Daddy

Solitamente Daddy è molto criticato da Rudy Zerbi e questo è oggetto di discussione con Arisa. Lunedì però, l’allievo di canto è riuscito a fare intenerire il professore. Quest’ultimo, dopo aver visionato il video, in studio ha detto al giovane di voler vedere il pezzo con la pianola.

Il diretto interessato ha accettato, quindi si è esibito e non ha commesso nessuno errore. Se Deddy si fosse rifiutato di utilizzare la pianola il prof l’avrebbe mandato via da Amici. A tal proposito, l’ex presidente della Sony ha detto: “Questo tuo fregartene dal giudizio altrui non solo ti ridà la maglia. Ma ti dà anche il mio primo dieci della stagione”.