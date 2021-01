La vedova di Gino Bramieri contro Lucia Bramieri: “Sei una bugiarda e una mascalzona, se parlo io crolla il mondo” (VIDEO)

Lucia Bramieri e il famoso Telegatto di Gino

Nel primo appuntamento settimanale di Pomeriggio Cinque, nella seconda parte Barbara D’Urso ha parlato di liti in famiglia. Tra i vari ospiti in studio anche Manuela Villa che è venuta a conoscenza di nuovi possibili fratelli e Lucia Bramieri. Quest’ultima, che è l’ex moglie di Cesare Bramieri, da molti anni vanta di avere un Telegatto, un premio vinto dal suocero Gino Bramieri verso la metà degli Anni Novanta.

Un oggetto che ha un grosso valore affettivo che da qualche anno a questa parte è diventato oggetto di contesa tra lei e Angela Baldassini, ex compagna di Gino Bramieri. Quest’ultima, da sempre l’ha accusata di essersi impossessata del premio a forma di felino. Le u e Donne hanno intrapreso una vera e propria battaglia legale che dura da quasi un quarto di secolo.

Angela Baldassini interviene a Pomeriggio Cinque

Clamorosamente però, nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda lunedì, Lucia Bramieri ha voluto fare un passo verso Angela, alla quale vuole consegnare il Telegatto. Nel salotto di Barbara D’Urso per parlare della vicenda, as un certo punto la padrona di casa ha interrotto il talk dicendo: “Scusate, c’è una notizia choc!”.

Ebbene sì, al telefono c’era la Baldassini che aveva qualcosa da ridire a Lucia: “Volevo replicare, perchè sto tremando, mi sto sentendo male… è ora di finirla con questa cosa! Non se ne può più. Per cortesia, Lucia. Noi non abbiamo avuto mai rapporti. Tu sai la verità! Lucia, io voglio che il mio nome non si faccia più, perchè tu non sai nulla di me e di Gino. Sei entrata solo un anno…guarda, non mi far dire la verità, perchè io sono una persona per bene, sono una persona a cui il gossip non piace”.

La Baldassini contro la Bramieri

Angela Baldassini, intervenuta telefonicamente a Pomeriggio Cinque, ha detto anche che a lei non le piace mettersi in mostra. La donna ha precisato che sono più di 50 anni che è dentro ad una tintoria, ora ha bisogno di serenità e Lucia le avrebbe rovinato la vita ma anche a Gino che non se lo meritava. “Barbara, io sono andata in analisi per colpa sua. Perchè ha aspettato 14 anni per parlare e non ha parlato subito? Io so la verità ed anche tu la sai, Lucia. Se parlo io crolla il mondo, forse non avete capito. Tu lo sai come sono andata a ritirare quel Telegatto e tu non c’eri. Bugiarda! Sei una bugiarda, sei una mascalzona! Sei stata una mascalzona!”, ha tuonato la donna.

Angela non vuole niente a che fare con Lucia e non ha nessuna intenzione di fare pace, perchè non ha litigato con nessuno. “Questo Telegatto l’ha dato a me Gino e l’ha fatto portare a Roma dal nostro avvocato. Il Telegatto era un regalo per me, ma ora non mi appartiene più. Se tu non parli del Telegatto, non stai in televisione; vai a lavorare!”, ha concluso l’ex compagna di Gino Bramieri. Infine, quest’ultima ha promesso a Barbara D’Urso che un giorno le racconterà tutta la verità sulla vicenda in questione.