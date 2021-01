Tommaso Zorzi litiga con Giulia e menziona Monte: “Lui non mi voleva intorno, dice che gli fanno schifo le donne che si baciano” (VIDEO)

Zorzi e Salemi, fine di un’amicizia?

Prima del loro ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e Giulia Salemi avevano avuto una discussione tanto che non si parlavano da mesi. Nel reality show però, sembrava che le divergenze si fossero appianate ma non è così. Una dimostrazione si è avuto lunedì notte dopo la lunga diretta su Canale 5.

La scintilla è scattata quando l’influencer italo-persiana doveva decidere chi non mandare al televoto per la finale. La ragazza ha deciso di togliere questa possibilità al rampollo meneghino e si è giustificata dicendo che lui sarebbe arrivato lo stesso alla finalissima fissata per il primo marzo. Ovviamente il 25enne non l’ha presa bene ed è sbottato.

“Ok che hai scelto l’amore e non l’amico, ma allora perché dice da settimane che siamo migliori amici fuori dal GF Vip? Ha fatto la vittima fino a ieri dicendo che io dico che non siamo migliori amici e che invece lo siamo e adesso fa questa cosa? Poi non è tanto la scelta di salvare Zelletta e non me, ma la motivazione. Non mi dire ‘tanto tu in finale ci arrivi lo stesso. Dimmi invece ‘ho voluto salvare Pierpaolo, perché sapevo che tra Pier e Andrea Maria Teresa e Stefania avrebbero mandato in finale Pierpaolo’. Io mi incavolo se tu non mi dici il vero motivo, non tanto perché non sono in finale, lo capisci?” (Continua dopo il video)

Tommy e Giulia litigano al GF Vip 5

Dopo lo sfogo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi ha provato a scusarsi con lui. La ragazza ha detto che aveva davanti un bel rapporto di sei anni e un legame forte che si è creato in tre mesi, ovviamente riferendosi a Pierpaolo Pretelli.

L’influencer ha detto al rampollo di avere ragione, specificando che non sono migliori amici, ma lei intendeva dire che sono molto amici. “Ti chiedo scusa, forse dovevo dirti ‘ok ho tolto la finale a te per darla a Pier’ Sulla motivazione forse hai ragione, ma davvero io a te ci tengo moltissimo. Poi senti, io ho almeno 400 messaggi su Whatsapp a cui tu non hai mai risposto. Leggevi e non rispondevi. A un certo punto sei sparito“, ha detto la figlia di Fariba.

Tommaso Zorzi tira in ballo Francesco Monte

Ad un certo punto però, spiegando che si era allontanato da lei, Tommaso Zorzi ha menzionato anche Francesco Monte, ex dell’italo-persiana. Il rampollo le ha detto che da quando lei si è messa con l’ex tronista non l’ha più vista. Al 25enne non sono piaciute cose che il tarantino ha detto qui dentro. Il milanese le ha ricordato che Francesco è una persona che non voleva avere nulla a che fare con lui.

“Se questa persona dice frasi che vanno contro il mio modo di essere io non ci sto. Non potevo far finta che mi andasse bene. Tu poi hai preso le sue difese. Tra l’altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno”, ha tuonato Tommy. Quest’ultimo inoltre, le ha fatto presente: “Ho detto proprio che uno che dice che due donne che si baciano gli fanno schifo è un c***lione. Lo sottoscrivo, lo direi altre cento volte che penso che uno che dice certe robe è un cog****e. Adesso però ammetti, vero anche lui non aveva piacere che ci fossi?”. A quel punto la Salemi in grosse difficoltà ha asserito: “Sì è vero era reciproca questa cosa“.