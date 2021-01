GF Vip, Alfonso Signorini sbotta contro Giulia e Rosalinda: “Questo non è corretto” (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata parecchio animata, molti sono stati gli avvenimenti degni di nota, tra cui uno scontro tra Alfonso Signorini e due concorrenti, Giulia e Rosalinda. Il conduttore ha perso le staffe contro le due ragazze in quanto non hanno rispettato le sue direttive.

Sul web in molti hanno commentato l’accaduto ed hanno reputato il comportamento del presentatore davvero troppo acido e fuori luogo. Vediamo, dunque, quello che è accaduto.

Giulia e Rosalinda infrangono le regole

Nel corso della puntata del 25 gennaio del GF Vip abbiamo assistito alla scelta fatta dai concorrenti in merito al ragazzo che avrebbe meritato la finale. Il conduttore ha chiesto alle donne della casa di suddividersi in coppie e di scegliere, di comune accordo, il nome di una persona che, a loro avviso, non avrebbe meritato la finale. Ebbene, una volta giunto il momento di Giulia e Rosalinda le due ragazze hanno fatto infuriare Alfonso Signorini in quanto non hanno eseguito i suoi ordini.

Il presentatore ha esortato le concorrenti a non parlare assolutamente tra loro prima che lui desse loro il via. Le due ragazze non hanno resistito e Signorini ha sbottato accusandole di non conoscere l’italiano. Successivamente, però, le due dame non sono riuscite a trovare un accordo. A smuovere la situazione è stata Dayane, la quale ha avuto la possibilità di scegliere chi tra le due coinquiline avrebbe dovuto pronunciare il nome del meno meritevole alla finale.

Lo sfogo di Alfonso Signorini

La Mello ha fatto, inaspettatamente, il nome di Giulia. Lei si è mostrata parecchio titubante, ma alla fine ha scelto Tommaso ed ha dichiarato che è stato lui a dirle di nominarlo. Dinanzi queste parole, il conduttore ha perso le staffe. Alfonso Signorini ha accusato Giulia e Rosalinda di non comportarsi in modo corretto in quanto queste non erano le direttive loro imposte. (Clicca qui per il video)

Le due dono apparse profondamente mortificate e anche Tommaso ha ricevuto una bella tirata d’orecchi. Sul web in molti hanno commentato l’accaduto ed hanno reputato il comportamento di Alfonso davvero troppo acido. Ad ogni modo, al termine di tutte le fasi di gioco, i due concorrenti destinati alla finale sono stati Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta e sarà il pubblico da casa a scegliere chi è più meritevole di questo ruolo insieme a Dayane.