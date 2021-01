GF Vip, guerra in casa dopo la puntata: Tommaso, Stefania e Maria Teresa contro tutti, forse vanno via l’8 febbraio

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip in casa è scoppiato il caos, specie per quanto riguarda Tommaso, Stefania e Maria Teresa. I tre protagonisti hanno dato luogo ad uno sfogo profondo contro tutti gli altri concorrenti.

Il motivo risiede essenzialmente nei nomi espressi dai vari protagonisti in merito a colui il quale avrebbe meritato la finale. A lasciare maggiormente spiazzati è stato, soprattutto, il fatto che nessuno, tranne Dayane, ha fatto il nome di Tommaso. Perciò sono scoppiate liti molto accese che potrebbero portare a conseguenze inaspettate.

Lo sfogo di Tommaso e Maria Teresa

Il grande trio di questa edizione del GF Vip, quello formato da Stefania, Tommaso e Maria Teresa, si è finalmente riunito. I tre protagonisti hanno dato luogo a sfoghi parecchio forti contro gli altri coinquilini a causa delle scelte fatte durante la puntata. A lasciare maggiormente spiazzati vi è la scelta di non candidare Zorzi alla finale, ma optare per Pierpaolo e Zelletta. Questa scelta ha spinto i tre protagonisti a sbottare contro i coinquilini.

Specie la Ruta ha ammesso di aver reputato la scelta di Pierpaolo di candidare Andrea Zenga come frutto di una strategia. Secondo il suo punto di vista, infatti, Pretelli sapeva che sarebbe stato scelto dagli altri e ha voluto evitare di andare al televoto con Tommaso in quanto sarebbe stato massacrato. Questa disamina, fatta dalla giornalista, ha lasciato spiazzato l’influencer, che non sembrava esserci arrivato da solo. (Continua dopo il post)

La proposta di Stefania di uscire dal GF Vip

Anche Stefania, dal canto suo, si è accodata a Tommaso e Maria Teresa ed ha accusato i coinquilini della stanza arancione del GF Vip. I tre, infatti, si sono chiusi nella loro camera ed hanno cominciato a mormorare contro tutti gli altri. La Ruta ha fatto notare che i membri dell’altra camera non salutano mai quando vanno a dormire, mentre lei lo fa sempre. Questo ha spinto Tommaso e Stefania a fare dell’ironia e a dire di non avere affatto bisogno della loro buona notte.

Ad ogni modo, dopo aver annunciato la data della finale, che si terrà il 1 marzo, i tre coinquilini hanno avuto le reazioni più forti. L’ex conduttrice Rai e l’influencer hanno addirittura pavento l’ipotesi di uscire insieme l’8 febbraio, considerando che nessuno di loro è stato scelto come finalista.