Rosalinda Cannavò scoppia a piangere nella notte dopo aver visto Giuliano: “Mi aveva detto che non mi amava più” (VIDEO)

Giuliano consegna le chiavi della sua casa a Rosalinda, lei lo frena

Lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 durante la quale Rosalinda Cannavò ha avuto la possibilità di avere un confronto diretto col fidanzato Giuliano. Ma il confronto all’esterno della casa di Cinecittà non è andato come probabilmente l’attrice messinese si aspettava. Il ragazzo, dopo aver parlato a lungo, ha donato alla donna che ama le chiavi di casa sua promettendole una vita insieme dopo che lei terminerà questa esperienza televisiva.

Ma la reazione della gieffina ha spiazzato tutti, compreso il fidanzato. Infatti, l’amica speciale di Dayane Mello ha frenato e, dopo averlo salutato con un ti voglio bene piuttosto che ti amo, gli ha chiesto del tempo. Un periodo da trascorrere insieme e riflettere, una volta finito il reality show, per capire bene la loro relazione sentimentale.

L’attrice messinese in lacrime in sauna

Dopo questo confronto avvenuto al Grande Fratello Vip 5, in tarda notte Rosalinda Cannavò ha avuto un momento di crisi ed è scoppiata a piangere mentre si trovava in sauna. Solo dopo qualche minuto Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta si sono resi conto del malessere della siciliana, quindi sono andati a tranquillizzarla.

A quel punto l’attrice messinese si è sfogata così: “Mi ha regalato le chiavi di casa, ma sono già andata a vivere da lui in passato, ma dopo un mese me ne sono andata perché mi aveva detto che non era più innamorato di me. Ho paura di rivivere quell’incubo”. Durante il pianto, la gieffina ha anche confessato di non ricordarsi le parole esatte dette a Giuliano e che sta così male che vorrebbe abbandonare il reality show di Canale 5.

Le parole di Rosalinda Cannavò a Giuliano

In pratica, dopo aver visto Giuliano consegnarle le chiavi della sua casa per una possibile convivenza, Rosalinda Cannavò ha titubato un po’ e subito dopo ha frenato l’entusiasmo del fidanzato.

“Apprezza la mia sincerità perché potrei dirti ‘sono stra-felice’, ma ti dico che non me l’aspettavo ed ho bisogno di un attimo di tempo. Io prendo la chiave con la premessa che dobbiamo chiarirci e stare un attimo insieme per chiarire tante cose”, ha detto l’attrice messinese al Grande Fratello Vip 5. Ecco il video del confronto all’esterno della casa di Cinecittà: