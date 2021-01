Alba Parietti sbotta contro Maria Teresa Ruta per le dichiarazioni su Alain Delon, poi cancella tutto (VIDEO)

Alba Parietti ha doto luogo ad un duro sfogo contro Maria Teresa Ruta dopo le dichiarazioni che quest’ultima ha fatto nella scorsa puntata del GF Vip. La concorrente ha dichiarato di aver avuto un flirt con Alain Delon, nel quale sembrerebbe essersi intromessa proprio la madre di Francesco Oppini.

Dopo essere stata tirata in ballo, suo malgrado, la showgirl si è sfogata sui social smentendo completamente le dichiarazioni della concorrente del reality show. Molti dei commenti, però, sono stati rimossi, ma vediamo tutto quello che ha dichiarato.

Il racconto di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta ha svelato dei retroscena inediti su Alba Parietti nella puntata di ieri del GF Vip. La giornalista ha spiegato che nel 1991 ebbe una sorta di flirt con Alain Delon. Quest’ultimo le avrebbe chiesto di trascorrere la serata insieme dopo l’evento di Miss Italia. Sorpresa e felice del suo invito, allora, la Ruta si andò a cambiare in hotel, ma quando raggiunse il suo cavaliere lo vide seduto accanto ad Alba. Dopo la cena, però, l’attore si avvicinò nuovamente alla giornalista per chiedere di andare a bere qualcosa insieme.

La versione dei fatti di Maria Teresa, però, è stata drasticamente smentita dalla madre di Francesco Oppini. La donna, infatti, attraverso il suo profilo Instagram ha duramente sbottato contro la protagonista accusandola di aver raccontato una marea di frottole. La Parietti ha ammesso di non aver mai avuto bisogno di “rubare” gli uomini altrui, pertanto, le cose sarebbero andate diversamente. Il post è stato mostrato alla concorrente. (Clicca qui per il video)

Lo sfogo di Alba Parietti

Per avvalorare la sua tesi, Alba ha pubblicato un video risalente a quell’evento in cui Alain Delon dichiarò pubblicamente di aver sempre fatto la corte alla showgirl. Per tale ragione, quanto raccontato dalla gieffina le appare inventato. Alba Parietti, infatti, ha accusato Maria Teresa Ruta di aver dato luogo ad un racconto estremamente fantasioso. Secondo la sua versione dei fatti, Delon avrebbe voluto sempre lei al suo fianco e mai la sua “rivale”.

Ad ogni modo, molti di questi commenti sono stati rimossi, ma altri sono ancora visibili sul profilo della showgirl. Diversi utenti hanno commentato accusando la donna di aver preso le dichiarazioni della gieffina un po’ troppo sul personale. Altri, invece, si sono schierati dalla parte della madre di Guenda reputando le parole della Parietti frutto di rabbia e imbarazzo.