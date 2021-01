DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 27 gennaio: Can annulla la sua partenza

Prima parte del 109esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca nelle ultime settimane ha subìto diversi cambi di palinsesto. Da giovedì sera dove gli ascolti sono risultati troppo bassi, ora si è passati alla serata di martedì.

Inoltre, lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle 16:35 circa. Cosa accadrà nella prima parte della 109esima puntata? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le anticipazioni dettagliate.

Can rifiuta la proposta di Polen e rimane in Turchia

Le anticipazioni della prima parte del 109esimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda su Canale 5 mercoledì 27 gennaio 2021, rivelano che Can farà un annuncio. In pratica, il fotografo dirà alla sua ex Polen di non voler più partire per i Balcani con eli. Ovviamente lei rimarrà molto delusa. Il fratello maggiore di Emre non appena termineranno le riprese sul set fotografico per il libro di cucina della sorella di Yigit, le comunicherà che non ha nessuna intenzione di spostarsi dalla Turchia, rifiutando la sua proposta di lavoro fotografico.

Il ragazzo inoltre, dirà alla sua ex fidanzata l’intenzione di recarsi da solo nella sua baita di montagna. Sanem invece, quando verrà a conoscenza che l’uomo che ama ha scelto di rimanere a Istanbul, con una scusa si rifiuterà di seguire Yigit ad un appuntamento di lavoro per alcuni giorni.

Sanem raggiunge Can in baita e trascorrono la notte insieme

Le anticipazioni del nuovo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Polen affronterà Sanem, certa che sia lei la causa del ripensamento di Can. In pratica, la sorella di Yigit si renderà conto che il Divit non riesce a distaccarsi dalla Aydin. Quest’ultima, dopo essersi scontrata con la sorella di Yigit e aver fatto credere all’editore di avere il terrore di volare, organizzerà una sorpresa romantica per l’uomo che ama. Nello specifico, dopo aver detto un’ennesima bugia alla madre, l’aspirante scrittrice raggiungerà Can nel suo rifugio segreto.

Il ragazzo intendo a spaccare la legna per il fuoco, nel frattempo ripenserà ai tanti momenti felici vissuti con Sanem. Una volta sul posto, la ragazza dirà al fotografo di non essere partita. Mentre i due trascorreranno la serata insieme scambiandosi dei baci, la signora Aydin crederà, insieme al marito, che la figlia si sia recata a Izmir per lavoro insieme a Yigit.