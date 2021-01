GF Vip, Giulio Pretelli spiazza Pierpaolo e Giulia: “Elisabetta Gregoraci mi piaceva solo perché quando ero piccolo…” (VIDEO)

La diatriba tra Pierpaolo Pretelli e i suoi familiari

In occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 andata in onda lunedì sera, il conduttore Alfonso Signorini nell’anteprima ha annunciato l’ingresso nella casa di Cinecittà della signora Margherita e di Giulio. Nello specifico, la madre e il fratello di Pierpaolo Pretelli. Il motivo?

Per rassicurare il gieffino per quanto accaduto la settimana precedentemente quando l’ex Velino di Striscia la Notizia ha visto un filmato con le dichiarazioni dei suoi familiari su Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Un incontro chiarificatore che pare abbia portato un po’ di serenità ad ambo le parti.

Giulio Pretelli rientra al GF Vip 5 e si confronta col fratello e Giulia Salemi

Ebbene sì, Giulio Pretelli lunedì sera in occasione della nuova puntata è tornato nella casa del Grande Fratello Vip 5. A quanto pare le tensioni della scorsa settimana sembrano ormai un lontano ricordo.

Per quanto motivo il 20enne lucano che ha disertato i salotti di Barbara D’Urso su richiesta del fratello maggiore, ha detto a Giulia Salemi: “Continuate così andate avanti e tifo per voi”. Poi il ragazzo ha svelato alla coppia del GF Vip 5 il motivo del suo interessamento alla soubrette calabrese: “Ero affascinato da Elisabetta Gregoraci solo perché quando ero piccolo la seguivo in tv. Ma sono felice che Giulia lo rende felice”.

Pretelli junior si ricrede su Giulia Salemi

Dallo sguardo del giovane Giulio Pretelli trapela sincerità e tanta bontà. “Mi sono ricreduto lunedì. E quando ci vedremo ti ricrederai”, ha detto il 20enne al fratello maggiore Pierpaolo. Ma non è finita qui, infatti l’opinionista di Barbara D’Urso abbastanza emozionato ha detto anche: “Vivo con Pierpaolo quindi ci vedremo spesso. Ma sono fidanzato”.

Poi si è rivolto di nuovo alla cognata Giulia Salemi dicendole: “Appena Pierpaolo uscirà faremo un bel viaggetto insieme”. Una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del fratello maggiore e quest’ultimo ha ironizzato in questo modo: “Io che ruolo ho? Ma lo amo”. Ecco il video del confronto che è diventato immediatamente virale sul web e sui vari social network: