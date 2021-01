Il Paradiso delle signore spoiler 28 gennaio: Agnese affronta suo marito e torna al lavoro

Nella puntata del 28 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Agnese deciderà di farsi coraggio e affrontare suo marito Giuseppe. La donna sembrerà non avere più intenzione di sottostare alla sua autorità, pertanto, tornerà al suo lavoro.

Intanto, Vittorio avrà un dibattito molto interessante con Cosimo, dopo il quale deciderà di confrontarsi con Umberto. Luciano e Clelia, invece, si prepareranno per fare un grande annuncio al piccolo Carletto.

Spoiler 28 gennaio: Vittorio media tra Umberto e Cosimo

Le anticipazioni della puntata del 28 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Cosimo e Vittorio avranno un confronto. Il direttore dello shopping center apprenderà direttamente da Bergamini quello che ha fatto Umberto dopo la morte di Arturo. Il commendatore, infatti, ha mostrato di essere un uomo senza scrupoli ed ha ribaltato le condizione dell’accordo portandole a suo favore. Cosimo non saprà che fare, per tale ragione si rivolgerà a Conti.

Quest’ultimo, intenerito dal difficile momento che sta affrontando il giovane, gli prometterà di parlare con suo suocero per convincerlo ad allentare la presa. Il marito di Marta, però, troverà un muro quando affronterà Umberto. Quest’ultimo, infatti, dirà di non avere la minima intenzione di cambiare di una virgola il suo pensiero. Triste e scoraggiato dalla situazione, Vittorio si rifugerà in Beatrice e troverà in lei un’ottima confidente. L’intesa tra i due diventerà sempre più forte.

Agnese torna a lavorare al Paradiso delle signore

Agnese, intanto, prenderà un’importante decisione nella puntata del 28 gennaio del Paradiso delle signore. La sarta, infatti, deciderà di disobbedire al marito e di tornare a lavorare al grande magazzino. Tutti i dipendenti saranno estremamente felici della decisione presa dalla donna, specie Armando. Quest’ultimo non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente entusiasta di potere tornare a stare al fianco della sua amata. Nel frattempo, a casa Amato si respirerà un clima parecchio teso.

Le divergenze tra Giuseppe e Salvatore saliranno alle stelle. Il signor Amato, però, arriverà a prendere una decisione molto importante. Il protagonista, infatti, accetterà l’incarico di portiere di notte. Luciano e Clelia, invece, si troveranno a vivere uno tra i momenti più belli di tutta la loro vita. La Calligaris è in dolce attesa e le cose non potrebbero andare meglio di così. Adesso, però, resterà ai due protagonisti una sola cosa da fare, ovvero, spiegare al piccolo Carletto che presto avrà un fratellino o una sorellina.