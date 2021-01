Oroscopo 27 gennaio 2021: profilo basso per Leone e Scorpione, novità per Vergine

L’Oroscopo del 27 gennaio 2021 esorta i Leone e gli Scorpione a mantenere un basso profilo sul lavoro. Per Vergine, invece, sono in arrivo ottime opportunità lavorative

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete delle questioni irrisolte dal punto di vista sentimentale, esse potrebbero venire a galla in questo periodo. Non cedete alle provocazioni e mantenete la calma nelle discussioni. Dal punto di vista professionale, invece, non è il momento migliore per avanzare pretese.

Toro. Oggi siete un turbinio di energie. In questo periodo siete molto creativi e pieni di spirito d’iniziativa. Quest’ottimismo irrazionale potrebbe portarvi a prendere delle scelte troppo affrettate. Pertanto, cercate di comportarvi in modo un po’ più moderato e, soprattutto, razionale. Evitate gli sprechi di denaro.

Gemelli. L’Oroscopo del 27 gennaio 2021 denota una giornata molto positiva e intrigante per quanto riguarda i sentimenti. In questo periodo avete il cuore in subbuglio, pertanto, potreste essere spinti a prendere decisioni affrettate e poco razionali. Sul lavoro sono in arrivo novità.

Cancro. In questo periodo farete una certa fatica ad avere i piedi piantati per terra. Sarete particolarmente inclini a fantasticare e a viaggiare con la fantasia. Questo è spesso un bisogno insito nell’essere umano, pertanto, fa bene ogni tanto lasciarsi andare a qualche fantasia. Ad ogni modo, cercate di non esagerare.

Leone. I nati sotto questo segno devono mantenere un profilo basso in campo professionale. Evitate di esporvi troppo e agite in silenzio. In campo sentimentale, invece, è il momento di darsi una mossa. Voi e la persona che avete accanto non potete più restare in questo limbo.

Vergine. In campo professionale potrebbero arrivare delle risposte e delle nuove opportunità. Coloro i quali sono alla ricerca di un nuovo impiego, potrebbero ricevere delle proposte interessanti. In campo sentimentale, invece, attraverserete dei momenti ricchi di passione.

Previsioni 27 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Giornata molto propizia per quanto concerne il lavoro. Non rimandate a domani tutto quello che potete fare oggi. Allargate i vostri orizzonti e cimentatevi in nuove esperienze se ve ne capiterà l’occasione. In amore, invece, non è il caso di fare il passo più lungo della gamba.

Scorpione. La strategia migliore da adoperare in questo periodo è quella di mantenere un profilo basso, specie dal punto di vista lavorativo. Non esponetevi troppo e, soprattutto, non date luogo a discussioni, a meno che non sia fortemente necessario. In amore, invece, sono favoriti i chiarimenti.

Sagittario. Situazione astrologica alquanto positiva per voi. Se siete in attesa di risposte, presto potrebbero arrivare. In campo lavorativo ci sono delle nuove situazioni da gestire. Non lasciatevi sopraffare dai pensieri e cercate di risolvere un pensiero per volta. Evitate gli sperperi di denaro.

Capricorno. L’Oroscopo del 27 gennaio 2021 denota una giornata molto intensa per quanto riguarda i sentimenti. A partire da oggi, infatti, potrete consolidare alcuni legami pregressi, o vederne nascere di nuovi. In questo caso, però, cercate di essere un po’ più razionali e di non lasciarvi travolgere solo dall’impeto del momento.

Acquario. Questo è un periodo tanto delicato quanto soddisfacente per i nati sotto tale segno. Le persone che vi circondano potrebbero essere tentate a mettervi qualche sgambetto, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti e di non perdere la concentrazione. Se uscirete indenni da questa prova potrete raccogliere grandi successi.

Pesci. Oggi siete molto ricettivi nei rapporti interpersonali. Questo vuol dire che sarete tentati a lasciarvi molto influenzare dall’umore delle persone che vi circondano. In questo periodo siete particolarmente interessati alla sfera dell’ignoto e a tutto ciò che riguarda la sfera spirituale.