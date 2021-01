Uomini e Donne Vip: Elisabetta Gregoraci e Kikó Nalli possibili tronisti

In progetto una versione vip di Uomini e Donne

Da qualche anno la rete ammiraglia Mediaset propone dei programmi, ad esempio Temptation Island e Grande Fratello, in versione vip. Visto il grande successo di pubblico che ottengono, i vertici del Biscione insieme a Maria De Filippi stanno valutando la possibilità di realizzare una versione di Uomini e Donne con personaggi famosi.

Quest’ultimi avrebbero la possibilità di mettersi in gioco per cercare il vero amore. Stando agli ultimi rumors che circolano in rete, tra i possibili tronisti che potrebbero far parte di questo nuovo progetto firmato Fascino, anche due ex gieffini Elisabetta Gregoraci e Kikò Nalli.

Elisabetta Gregoraci tornista di Uomini e Donne Vip?

Nel specifico, sembra proprio che Maria De Filippi voglia trasmettere su Canale 5 la prima edizione di Uomini e Donne Vip già a partire da marzo o aprile 2021. Al momento il dating show sarebbe in fase di studio, ma a differenza di quello tradizionale, il nuovo format dovrebbe collocarsi nella fascia del prime time, come il Grande Fratello Vip 5 e L’Isola dei Famosi.

Come accennato prima, tra i possibili tronisti di questa versione con vip potrebbe esserci Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, nonché ex moglie di Flavio Briatore per tre mesi ha partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini per poi ritirarsi dal gioco per riabbracciare il figlio Nathan Falco.

Kikò Nalli possibile tronista vip mentre Zorzi e De Lellis opinionisti (Rumors)

Oltre ad Elisabetta Gregoraci, sul web gira il nome di un altro possibile tronista della versione Vip di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Kikó Nalli, noto al pubblico per essere stato l’ex marito di Tina Cipollari, ma anche per aver lavorato a Detto fatto e nei programmi di Barbara D’Urso, tra cui il GF.

Il parrucchiere romano e la vamp frusinate si erano incontrati per la prima volta nel dating show di Maria De Filippi e ora, tornato single dopo la storia con Ambra Lombardo, l’hair stilyst potrebbe rimettersi in gioco a U&D. Per quanto riguarda gli opinionisti per la nuova versione del format, sembrerebbe che tra i candidati ci siano Tommaso Zorzi e Giulia de Lellis, già ex corteggiatrice del Trono classico e scelta di Andrea Damante. Mala momento sono solo tutte indiscrezioni.