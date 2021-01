Maria Elena Boschi e Giulio Berruti al GF Vip, l’accusa: “Siete il vomito, quanti soldi avete chiesto”

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi criticati sul web

Ancora una volta Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono finiti nel mirino degli odiatori del web. L’ultimo insulto in ordine di tempo alla politica e al noto attore è arrivato sul profilo Instagram dell’affascinante professionista. Proprio sul noto social network un leone da tastiera ha scritto: “Siete il vomito”. La donna in questione, infatti, ha puntato il dito contro il fidanzato della deputata di Italia Viva di aver domandato una cifra spropositata per partecipare al Grande Fratello Vip 5 e parlare del suo rapporto con la donna che ama.

L’haters ha scritto ben 200 mila euro. Una notizia che più volte è stata smentita categoricamente dal diretto interessato che al nuovo attacco ha replicato in questo modo: “Mi sembrano argomentazioni molto profonde. Complimenti a chi ti ha messo al mondo, ottimo lavoro”. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

La replica dell’attore all’attacco dell’hater

Ma le giustificazioni di Giulio Berruti non hanno fatto cambiare idea al leone da tastiera. Infatti, la donna in questione non si è arresa rincarando la dose: “Sfortunatamente si parla ovunque di voi due sf**ti”.

Ma l’affascinante attore ha preferito non continuare a replicare alla provocazione e con una risata e un cuore ha chiuso la conversazione su Instagram. Sulla partecipazione al Grande Fratello Vip 5 era stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini a raccontare quando successo, precisando che le trattative erano in corso ma il compagno di Maria Elena Boschi aveva preferito rifiutare l’invito.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi: le prime foto insieme

Nell’aprile di due anni fa, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono stati fotografati al Salone del Mobile di Torino. In quell’occasione i due sono apparsi subito affiatati, ma niente di più. Tra loro c’erano degli scambi di sorrisi, ma un’intesa tangibile che sembrava limitata a quell’occasione.

Qualche tempo dopo, però, sono poi arrivati gli scatti a Villa Borghese a Roma insieme a Stefania e Pier Luigi, i genitori della deputata, a cui la giovane politica è molto legata. Poi, la coppia è stata pizzicata mentre cenava a lume di candela in un ristorante della capitale, e successivamente anche la foto di un loro bacio.