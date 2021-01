Dayane Mello prima finalista del GF Vip, sul web è il caos: “Minacce di morte dai fan brasiliani” (FOTO)

Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, Dayane Mello è stata designata come prima finalista di questa edizione del GF Vip. Tale scelta, però, ha lasciato un po’ perplessi gli utenti del web.

In molti hanno cominciato a chiedersi come fosse possibile ciò, considerando che spesso la modella genera dissensi sui social. Queste supposizioni, però, hanno indignato i fan brasiliani che, infatti, pare abbiano dato luogo a comportamenti molto aggressivi.

Web contrario a Dayane Mello come finalista del GF Vip

In queste ore sul web si sta molto discutendo della decisione di decretare Dayane Mello prima finalista del GF Vip. Molte pagine di gossip stanno raccogliendo i commenti degli utenti del web i quali ritengono assolutamente assurdo che la donna abbia vinto la sfida contro le sue coinquiline. Questo, dunque, sta facendo sorgere spontanee delle domande; se nessuno nutre stima nei suoi confronti, come è possibile che sia stata la vincitrice al televoto?

Da qui si sono aperti gli scenari, ormai già ampiamente discussi, relativi alle possibili irregolarità nelle votazioni a causa dei fan brasiliani. A quanto pare, dunque, i sostenitori della donna provenienti dal Brasile sembrano agguerritissimi nel cercare di far vincere la loro beniamina, ma non è tutto. Queste persone sembrerebbero non gradire affatto i commenti negativi che si stanno diffondendo sul web.

“L’aggressione” dei fan brasiliani

Deianira Marzano, infatti, ha riportato la segnalazione di una fan la quale ha detto di essere stata verbalmente aggredita dai fan brasiliani. Nello specifico, la persona in questione ha dichiarato di aver espresso il suo dissenso in merito alla scelta di affidare a Dayane Mello l’incarico di prima finalista di questa edizione. I sostenitori della modella, però, si sarebbero scagliati contro quest’utente pronunciando addirittura delle minacce di morte. (Continua dopo la foto)

Tale persona ha ammesso di essere ricorda alle vie legali per denunciare quanto accaduto, ma non è tutto. Sul web sta circolando anche una foto inerente le percentuali con cui il pubblico si è espresso nel decretare la finalista. Il fatto strano è che questo post sia stato condiviso prima della proclamazione da parte di Alfonso Signorini. Come si faceva a sapere in anticipo chi avrebbe vinto? Considerando la stranezza della cosa, la pagina che ha diffuso questa indiscrezione pare abbia subito provveduto a rimuovere il post in questione.