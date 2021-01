Francesco Monte sbotta per le frasi di Tommaso Zorzi: “Chi si fa i ca*** suoi campa 100 anni, a tutto c’è un limite” (FOTO)

Il rampollo meneghino litiga con Giulia Salemi

Da quando la sua ex fiamma Giulia Salemi è una concorrente del Grande Fratello Vip 5, più di un’occasione è stata menzionata la sua relazione sentimentale con Francesco Monte, nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia nel 2018.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha da poco ha iniziato una carriera come cantante, fino ad oggi è rimasto in silenzio.a nelle ultime ore, dopo le ultime dichiarazioni di Tommaso Zorzi, non ha resistito più ed è sbottato sul suo profilo Instagram.

Le dichiarazioni di Tommaso Zorzi su Francesco Monte

Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 del lunedì, Tommaso Zorzi a notte inoltrata, nel bel mezzo di una discussione con Giulia Salemi, ha dato la colpa a Francesco Monte per il loro allontanamento. Ricordiamo, infatti, che il rampollo meneghino è l’influencer italo-persiana erano amici stretti fino a qualche anno fa. Ma il rapporto, stando alle dichiarazioni del 25enne, sarebbe arrivato al capolinea a causa della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne.

“Stavi con una persona che non voleva avere nulla a che fare con me. Se questa persona dice che gli fa schifo se due donne si baciano, per come sono fatto io non posso far finta di niente. Tu poi hai preso le sue difese. Tra l’altro ho saputo che lui non era per la quale di avermi intorno. Sai bene quindi che io ho fatto due passi indietro solo perché c’era lui. Mi hai cercato? Certo, quando vi siete mollati”, ha tuonato il gieffino milanese.

Francesco Monte sbotta su IG: “A tutto c’è un limite”

Dopo tali dichiarazioni al Grande Fratello Vip 5, Francesco Monte al contrario di quanto aveva più detto nelle scorse settimane, ha scritto un messaggio velenoso sul suo account Instagram. In tanti l’hanno letta come una replica a Tommaso Zorzi.

“Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, ingoiare tante cose che non corrispondono al vero. Chi si fa i ca*** suoi campa 100 anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto. A tutto c’è un limite”, ha scritto l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez. Subito dopo è arrivata: “Se you soon. Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti. Con amore, Francesco”, ha concluso l’ex gieffino. A quale programma si riferisce?