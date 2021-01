Gregoraci e Oppini stroncano Pierpaolo per la scelta ‘contro’ Tommaso Zorzi: “Non capisco davvero” (VIDEO)

Pierpaolo manda Zenga in finale piuttosto che Zorzi

Lunedì sera, nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Pierpaolo Pretelli doveva scegliere a chi togliere la possibilità di andare alla finalissima del primo marzo tra Tommaso Zorzi e Andrea Zenga. A quel punto, il 30enne lucano ha preferito il figlio di Walter al rampollo meneghino. Una scelta strana che è stata aspramente criticata da Maria Teresa Ruta che, parlando con il 25enne ha detto che si tratta di pura strategia.

Fuori dalla casa più spiata d’Italia anche l’ex gieffina Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno rimproverato l’ex Velino di Striscia la Notizia per la sua assurda decisione. In una diretta su Instagram il figlio di Alba Parietti si è scagliato contro la nuova fiamma di Giulia Salemi.

Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci contro Pierpaolo

Attraverso una diretta Instagram realizzata il giorno dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5, l’ex gieffino Francesco Oppini è andato contro all’ex Velino di Striscia la Notizia per la decisione presa nella casa di Cinecittà. “Adesso però io voglio dire una cosa a Pierpaolo al quale voglio molto bene. Sentirà tutto quando uscirà dai. Pier, tu questa sera tra Andrea Zenga e Tommaso Zorzi puoi aver votato Zenga? Andrea è un bravissimo ragazzo. Ok che è bravo, ma puoi fare una scelta del genere? Anche quella volta che scelse la Contessa su Andrea Zelletta. Se tu sei amico e nel gioco me la butti in quel posto non mi piace”, ha detto il figlio di Alba Parietti.

A quel punto Elisabetta Gregoraci ha dato ragione all’amico: “Bravissimo ragazzo però mi aspettavo salvasse Tommaso. Anche io non lo capisco. Non capisco davvero. Pierpaolo non capisco come mai non abbia scelto Tommaso. Zelletta era già in finale, poteva votare Tommy dai“. (Continua dopo il video)

La giustificazione di Pierpaolo Pretelli

Lunedì notte, dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 su Canale 5 Pierpaolo Pretelli ha spiegato la ragione che l’ha spinto a togliere la possibilità al suo amico Tommaso Zorzi di andare in finale in anticipo, dando la possibilità ad Andrea Zenga.

“Sai la stima che ho per te. Non cambia proprio niente. Era indeciso fino all’ultimo, non sapevo che fare. Sul momento poi mi sono trovato e ho scelto Andrea, ma nulla di personale. L’ho fatto perché so per certo che tu sarai in finale. Tu non ne avevi bisogno perché sei fortissimo e lo sappiamo tutti“, ha detto l’ex Velino di Striscia la Notizia.