Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 27 gennaio: Armando accusa Aurora di esser una talpa, Davide fa piangere Chiara

Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La settimana di programmazione di Uomini e Donne è giunta al giro di boa. Anche oggi pomeriggio alle 14.45, su Canale 5 I telespettatori vedranno un nuovo appuntamento del dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo un avvio dedicato agli storici del Trono over, ovvero Gemma Galgani e Armando Incarnato, più tardi si parlerà del Trono classico e altri cavalieri e dame del parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Trono over: Armando accusa Aurora di essere una talpa

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che ci sarà una forte discussione tra Armando e Aurora. Il cavaliere napoletano accuserà la Tropea di essere la talpa di un blog che tempo fa aveva fatto un articolo su lui e Veronica Ursida. Ma quando Incarnato li ha contattati gli han fatto capire che a raccontargli le cose era una persona molto vicino all’ex dama.

Per questo motivo, dopo la descrizione ha capito che può trattarsi solo di Aurora. Tanto è vero che quando le verrà chiesto alla donna di far vedere il cellulare a Gianni Sperti per fare un confronto incrociato, la Tropea si recherà a prenderlo ma non rientrerà più in studio. C’è da sottolineare che toni della discussione saranno molto accesi.

Trono classico: Davide bacia Beatrice, Chiara arrabbiata

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che Davide spiegherà di aver voluto scoprire le sue sensazioni ora, visto che a Beatrice ha dato un bacio mesi fa. In tutto questo il Donadei non si sbilancerà. In questo caso sarà Chiara ad irritarsi. La corteggiatrice e il tronista avranno una discussione, tanto che lei scoppierà a piangere nel momento in cui il pugliese ha messo in discussione la sua reazione al bacio con Beatrice.

Il ragazzo infatti, ha sosterrà che le reazioni della Rabbi non sono per nulla spontanee. In poche parole il giovane pugliese ha più volte detto di essere ancora molto confuso e di non essere in grado ad oggi, di dare una preferenza tra le due. Tuttavia nelle ultime ore è stato anticipato che Davide sceglierà nella registrazione odierna.