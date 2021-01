GF Vip Matilde Brandi, lo sfregio a Maria Teresa Ruta: “Io sono una star, tu stai ai fornelli”

Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi non si sopportano

Sembra proprio che tra Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi non scorre buon sangue. Infatti, sin dai primi giorni di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 le due donne se le sono dette di santa ragione. L’ex ballerina del Bagaglino non perde occasione per confermare la sua antipatia nei confronti della madre di Guenda Goria, dopo gli scontri avvenuti nell’appartamento più spiato d’Italia.

Purtroppo per il pubblico o per fortuna per loro, le due gieffine sono state presto separate dal televoto, dato che la soubrette romana è stata eliminata nelle prime settimane. Tuttavia, la donna è sempre presente e seduta nelle prime file dello studio di Cinecittà del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Lo stoccata dell’ex gieffina alla Ruta

Nonostante Maria Teresa Ruta è ancora rinchiusa all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi non si risparmia a lanciare delle frecciatine velenose. In questo caso ad accendere la polemica è stata l’ex ballerina del Bagaglino, che recentemente ha pubblicato un tweet che ha scatenato una serie di polemiche sul social.

“Mi farebbe piacere far sapere a Maria Teresa che io e Guenda ci siamo scoperte… e tranquillizzarla che il produttore del ‘famoso programma’ (visto che ne parla sempre) mi ha affidato un nuovo format stile varietà che mi somiglia di più. A lei rimangono i suoi amati fornelli”, ha scritto l’ex gieffina. Una vera e propria stoccata dopo essere stata messa in imbarazzo dalla madre di Guenda Goria, secondo cui noto format avrebbe preferito lei alla Brandi.

Matilde Brandi e la fine della sua storia d’amore con Marco Costantini

Recentemente Matilde Brandi è tornata a far parlare di sé anche per una dua vicenda personale. Infatti, circa due settimane fa l’ex gieffina è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, rivelando il momento no che sta vivendo dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 5.

In pratica, il compagno Marco Costantini l’ha lasciata dopo 18 anni insieme, dopo essere stata tradita diverse volte. “Quando ci lasciavamo, durante i nostri periodi di crisi lui frequentava altre donne. Quando stava con me faceva il bravo, poi appena litigavamo si divertiva con le altre. Già da cinque anni viviamo in case diverse, il nostro era un rapporto forse strano, ma era il nostro rapporto”, ha dichiarato al magazine DiPiù.