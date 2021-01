GF Vip, Massimiliano Morra non saluta nessuno in studio: “Arriva, si siede ed a fine puntata se ne va”. E’ polemica

Polemiche per un ex gieffino che non saluta nessuno

Stando alle dichiarazioni di Gabriele Parpiglia, ma anche quale degli addetti ai lavori ed ex gieffini, nello studio del Grande Fratello Vip non tutti vanno d’accordo. Infatti, dopo essere venuti a conoscenza di risse sfiorate fra Matilde Brandi e Franceska Pepe, ora ci sarebbe un altro ex concorrente del reality show di Canale 5 che sembra essere un po’ insofferente nello stare dentro il telonato di Cinecittà. A rendere noto il curioso aneddoto è stata Uomini e Donne Sonia Lorenzini.

Quest’ultima è stata ospite in una recente puntata di Casa Chi e il conduttore Parpiglia l’ha incalzata a parlare. L’autore televisivo le ha espressamente chiesto: “Io so per certo che dietro le quinte del Grande Fratello è scoppiato un Massimiliano Gabriele Morra Gate: ovvero lui non parla con nessuno e non saluta nessuno, così come voi non gli parlate né lo salutate. Vero o falso?”.

Massimiliano Morra non saluta nessuno in studio: parola della Lorenzini

Gabriele Parpiglia nell’ultimo appuntamento di Casa Chi ha avuto ospite l’ex gieffina Sonia Lorenzini. Il giornalista ha chiesto spiegazioni in merito un ex concorrente che in studio non saluta nessuno. Messa con le spalle al muro, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha potuto far altro che confermare: il gieffino incriminato che arriva, si siede ed a fine puntata se ne va è Massimiliano.

“Morra? Non pervenuto, confermo. Se non fosse per l’ingresso iniziale non lo vedrei proprio, non parla con nessuno. Lui arriva, fa un saluto generico, si siede, finisce la puntata e non si vede più. Io non l’ho conosciuto ma non lo vedo neanche interagire con gli altri. Ma da quello che mi hanno detto era così anche in Casa, significa che non gli sta simpatico nessuno”, ha detto la Lorenzini.

La rissa sfiorata fra Matilde Brandi e Franceska Pepe nello studio del GF Vip 5

Settimane fa era accaduto qualcosa di più grave dietro le quinte dello studio del Grande Fratello Vip 5. “Era passata l’una e venti di notte, la puntata si era appena conclusa, quando le ex concorrenti Matilde Brandi e Franceska Pepe, mentre uscivano dallo studio, hanno avuto un acceso diverbio. La Pepe ha avvicinato l’ex inquilina della Casa dicendole che la sera prima sembrava molto offesa dalle sue parole [la Pepe e la Brandi avevano litigato a “Live-Non è la d’Urso” e la ex ballerina era scoppiata in lacrime per gli attacchi dell’influencer, ndr] mentre adesso appariva molto divertita”, è stato raccontato a Casa Chi.

A quel punto l’ex ballerina ha subito reagito e ha cercato di raggiungere l’influencer con aria battagliera. Solo grazie all’intervento di un autore del reality show ha evitato che le due donne arrivassero alle mani e si strappassero i capelli.