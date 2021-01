GF Vip, Elettra Lamborghini ha una passione per Rosalinda Cannavò: “Me la farei, con lei ci starei” (VIDEO)

Elettra Lamborghini ha messo gli occhi su Rosalinda

Come tutti ben sanno la scorsa estate, nonostante la pandemia in corso, Elettra Lamborghini è convolata a nozze con il dj olandese Afrojack. Nonostante si sia messa la testa apposto non vuol dire che la ricca ereditiera non abbia più gli occhi per esprimere un pensiero su una ragazza. Nella serata di martedì l’ex coach di The Voice of Italiy ha deciso di rispondere ad alcune domande che i suoi follower le hanno fatto su Instagram tramite l’apposita funzione.

Tra i tanti quesiti ricevuti uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. Nel dettaglio, il seguace senza giri di parole le ha chiesto se apprezza ancora la bellezza femminile. La diretta interessata ha detto di sì, aggiungendo anche di aver messo gli occhi su una concorrente del Grande Fratello Vip 5, ossia Rosalinda Cannavò. “Sì, è vero che continuo ad essere attratta dalle donne. Rosalina ad esempio me la farei. Se shippo le Rosmello? No raga io shippo le Rosghini”, la risposta della cantante bolognese. (Continua dopo il post)

#tzvip Ma io muoio: Elettra Lamborghini sottona di Rosalinda. #Rosghini: eravate quelle giuste al momento sbagliato. Se solo il periodo-reality di Elettra non fosse finito magari avremmo fatto implodere un programma >>>>>>> pic.twitter.com/8NiEggib3O — trashbiccis (@trashbiccis) January 26, 2021

La cantante era ad un passo dal GF Vip 5 come ospite

Ricordiamo che settimane fa la bella Elettra Lamborghini è stata ad un passo dall’entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, il conduttore Alfonso Signorini aveva chiesto all’ex giudice di The Voice of Italy di esibirsi nello speciale del reality show nella serata di Capodanno. Sembra che la cantante emiliana fosse ad un passo dal varcare la porta dell’appartamento più spiato d’Italia, ma poi qualcosa non sarebbe andato nel verso giusto, o semplicemente la ragazza ha cambiato idea all’ultimo minuto.

Addirittura si parlava della sorella come concorrente ma quest’ultima si sarebbe rifiutata perché il direttore del magazine Chi aveva intenzione di far entrare Elettra in casa per farle avere un confronto. Ricordiamo infatti, che le due consanguinee non si parlano da tempo. (Continua dopo il video)

Elettra Lamborghini dice di essere bisessuale

Elettra Lamborghini tempo fa ha dichiarato volte di essere bisessuale. In un’intervista, la cantante bolognese ha detto: “Che vuoi sapere dei miei ex? Ne ho avuti pochissimi e sono durati tutti pochissimo, fino a che non ho realizzato che ero più dell’altra chiesa… Poi ho incontrato Nick (Afrojack) che è un’eccezione, ma con lui è stato diverso! Cosa intendo con ‘altra chiesa? Lella. L’uomo ideale?”.

La donna ha rivelato che le piace l’uomo che va in palestra ma poi mangia quello che vuole, non quello ossessionato dal suo aspetto fisico. Non ama molto le fissazioni. E poi, deve essere una persona che le prende di testa, deve esserci una bella chimica. “La persona che mi conquista deve farlo non solo con l’aspetto. Sono bisessuale conclamata. Diciamo che mi piacciono i biondi e le bionde”, ha concluso l’emiliana.