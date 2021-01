Uomini e Donne registrazione 26 gennaio: Davide annuncia la scelta, Pamela torna, Aurora diffida Giancarlo

Martedì 26 gennaio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Essa è stata suddivisa in due parti. Nella prima si è parlato del trono over, mentre nella seconda di quello classico.

Dopo il solito dibattito su Gemma c’è stato il grande ritorno di Pamela Barretta. Aurora, invece, era assente dallo studio, ma ha fatto sapere di aver diffidato Giancarlo. Armando ha avuto un diverbio con Nicole. Al trono classico, invece, Davide ha annunciato la data della scelta.

Registrazione 26 gennaio: le scuse di Giancarlo e il ritorno di Pamela

Nella registrazione del 26 gennaio di Uomini e Donne Gemma ha raccontato gli sviluppi della sua conoscenza con il nuovo Maurizio. La dama, però, rivelerà di essere ancora in contatto con il “vecchio” Maurizio. Successivamente, Maria De Filippi annuncerà un grande ritorno in studio, ovvero, quello di Pamela Barretta. Durante la puntata, poi, Giancarlo ha fatto le sue pubbliche scuse ad Aurora e sua madre. Nella precedente puntata, infatti, il cavaliere parlò di filmati spinti mandati dalla dama e questo ha sollevato un grosso polverone sul web.

A tal proposito, ha ammesso di essere profondamente dispiaciuto. La Tropea, però, non si è presentata in studio ed ha fatto sapere tramite la redazione di aver diffidato Giancarlo. Quest’ultimo, inaspettatamente, rivelerà che forse è innamorato di lei. Claudio e Sabina, invece, hanno annunciato di essere andati oltre ma, se la dama è apparsa parecchio coinvolta, lo stesso non può dirsi per il cavaliere.

Davide annuncia la scelta a Uomini e Donne

Claudio, infatti, ha detto di provare solo attrazione fisica. Nicole, invece, sta continuando ad uscire sia con Armando sia con Carlo. La donna, però, pare si stia trovando meglio con il secondo. Incarnato si è reso conto della situazione, per tale ragione ha preferito fare un passo indietro. La dama, dal canto suo, ha ammesso che fa fatica a stare accanto ad un uomo come Armando in quanto è troppo un “personaggio”. In merito al trono classico di Uomini e Donne, invece, nella registrazione del 26 gennaio Davide ha annunciato che sta per fare la sua scelta.

Il ragazzo ha trascorso un’intera giornata con Chiara durante la quale ha ricevuto delle sorprese che lo hanno spinto a fidarsi di lei. Beatrice, invece, è scoppiata a piangere. Sophie, infine, ha chiarito con Giorgio ed ha ammesso di aver spesso pensato a lui in settimana. Con Matteo, invece, le cose procedono abbastanza bene, sta di fatto che c’è stato anche un bacio.