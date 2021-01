Giulia Salemi, ex fidanzato torna all’attacco, pronto a riconquistarla: “La amo ancora” (FOTO)

Nel numero di Novella 2000, in edicola a partire da oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, è stato pubblicato un articolo inerente alcune dichiarazioni fatte dall’ex fidanzato di Giulia Salemi, Abraham Garcia Arevalo. I due si sono conosciuti in un reality show spagnolo ed hanno avuto una relazione durata un po’ tempo.

La loro unione, però, ha sempre generato parecchio sgomento. La madre dell’influencer, infatti, ha sempre provato a smentire che tra i due ci sia stato un fidanzamento vero e proprio. Ad ogni modo, adesso Abraham è tornato alla ribalta. Scopriamo cosa ha rivelato.

Il rapporto tra Giulia Salemi e l’ex fidanzato

Abraham Garcia Arevalo è un ex fidanzato di Giulia Salemi. I due hanno avuto un flirt durante la partecipazione al reality show spagnolo MTV Super Shore. All’epoca, i due ebbero un avvicinamento molto fisico. Sul web, infatti, sono circolate delle clip inerenti alcuni momenti passionali trascorsi dalla coppia all’interno della casa. Ad ogni modo, poco dopo la fine del reality, la loro storia si è interrotta, ragion per cui in molti hanno incominciato a sospettare che si sia trattato solo di un flirt passeggero.

La mamma di Giulia, infatti, fu molto dura a riguardo e definì la situazione come una messinscena organizzata ad hoc solo per creare un po’ di spettacolo. Secondo la donna, dunque, fu il cast del reality show a manipolare la situazione per creare qualche gossip. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di anni, il ragazzo in questione è tornato alla ribalta attraverso un’intervista rilasciata al giornale Novella 2000.

Le dichiarazioni di Abraham Garcia a Novella 2000

Sul numero in edicola a partire dal 27 gennaio, infatti, l’ex fidanzato, o presunto tale, di Giulia Salemi ha rilasciato un’intervista molto interessante. Il giovane ha dichiarato di essere ancora innamorato dell’influencer. Per tale ragione pare sia pronto a fare di tutto per riconquistarla. La notizia, ovviamente, è piombata come un fulmine a ciel sereno in quanto la ragazza, al momento, sembra felicemente in coppia con Pierpaolo Pretelli.

Inoltre, considerando che l’intervista è uscita solo oggi, la diretta interessata e la sua nuova fiamma sono ancora a conoscenza di quanto stia accadendo. Probabilmente verranno messi al corrente di tutto nella puntata del GF Vip di venerdì prossimo. Nel frattempo, però, sul web si è sollevato un grosso polverone. In molti hanno accusato il giovane di aver finto di essere interessato ancora a Giulia solo per attirare a sé i riflettori.