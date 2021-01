Dayane Mello prima finalista, malcontento generale dietro le quinte: ex gieffini in disaccordo (VIDEO)

Dayane Mello finalista del Grande Fratello Vip 5

Chi ha seguito l’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5, ovvero quello di lunedì scorso, sa perfettamente che erano in ballo un posto per la finale. In lizza c’erano quattro donne, ossia Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Giulia Salemi e Dayane Mello.

E proprio quest’ultima è stata eletta come prima finalista, ottenendo così un’immunità per oltre un mese. Ricordiamo infatti, che dopo tanti prolungamenti, la finalissima del reality show di Canale 5 si terrà il prossimo 1^ marzo. (Continua dopo il video)

Il pubblico ha deciso che la prima finalista di questa edizione di #GFVIP è… DAYANE! pic.twitter.com/oasip2dPBL — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 25, 2021

Malcontento generale per l’esito del televoto che ha decretato la prima finalista

Ebbene sì, Dayane Mello è la prima finalista della quinta edizione del Grande Fratello ottenendo un botto di preferenze, ben oltre il 45%. Tale risultato però, ha scatenato moltissime polemiche nel backstage del reality show di Canale 5. Sul web infatti, gli utenti sostengono che la modella è arrivata fino a questo traguardo solamente grazie ai voti in massa che arrivano dai suoi fan brasiliani.

Come rivelato dall’ex gieffina Sonia Lorenzini a Gabriele Parpiglia ospite a Casa Chi, nel momento preciso in cui le gieffine in lizza sono arrivate nello studio di Cinecittà per scoprire l’esito del televoto, tutti gli ex concorrenti sono stati fatti accomodare nel backstage. “Ieri non erano molto contenti, noi non eravamo lì in studio, eravamo dietro le quinte e quando hanno annunciato lei come finalista, c’è stato un malcontento generale”, ha fatto sapere l’ex tronista di Uomini e Donne. (Continua dopo il post)

Sonia Lorenzini tifa per Dayane Mello

Un grande malcontento non condiviso da Sonia Lorenzini, che è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip 5 solo per alcune settimane. L’ex tronista di Uomini e Donne tifa proprio per Dayane Mello. “Personalmente sono contenta di Dayane come prima finalista, perché per quello che ho conosciuto io di Dayane e per come si è comportata con me non posso che parlarne bene. A volte non sono concorde con ciò che dice o fa, ma con me si è comportata bene”, ha detto la donna a Casa Chi di Gabriele Parpiglia.

E se la modella brasiliana ha ottenuto il 45% delle preferenze, al secondo posto si è piazzata Giulia Salemi con il 27%. Mentre Stefania Orlando al terzo posto col 24% ed infine Rosalinda Cannavò con un misero 2%.