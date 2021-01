Patrizia Rossetti contro Maria Teresa Ruta, Guenda la zittisce e la sbugiarda: “Mia madre non ha perso la dignità” (VIDEO)

Patrizia Rossetti e l’amicizia con Maria Teresa Ruta

Chi segue Maria Teresa Ruta, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip 5, e Patrizia Rossetti, sa perfettamente che le due donne sono grandi amiche. Addirittura anni fa la conduttrice e la televenditrice hanno vinto una edizione di Pechino Express, reality show di Rai Due condotto da Costantino Della Gherardesca.

Ma martedì sera quando Alba Parietti ha attaccato la gieffina sulla storia su Alain Delon, l’ex concorrente de La Fattoria non si è schierata dalla parte della madre di Guenda Goria. Anzi, la rossa dei canali Mediaset si è scagliata facendo delle dichiarazioni inaspettate.

I commenti della televenditrice

Dopo che Alba Parietti ha commentato sui social il racconto di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip 5, Patrizia Rossetti ha commentato il post della soubrette piemontese con queste parole: “Hai fatto benissimo a pubblicare questa realtà. I fatti sono meglio delle parole”. Immediatamente dopo la televenditrice ha scritto altri commenti contro la gieffina: “A volte non ero d’accordo con le pazzie di Maria Teresa”.

Ma anche contro i reality show in generale: “Meglio fare telepromozioni che stare chiusa in una casa a dire cavolate pur di essere in tv. E non mi riferisco solo alla Ruta. E comunque non ci vado all’Isola. Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv“. (Continua dopo le foto)

Guenda Goria replica a Patrizia Rossetti

Dopo essere stata informata dei commenti di Patrizia Rossetti contro Maria Teresa Ruta, la figlia Guenda Goria ha immediatamente replicato su Instagram. Attraverso delle Stories, l’ex gieffina ha difeso a spada tratta la madre sottolineando le incongruenze della televenditrice.

“Patrizia fa intendere che mia mamma non sta dicendo la verità. Insomma, Patrizia è una carissima amica di mamma. Hanno vinto insieme Pechino Express. Mi chiedo: parlare di dignità perduta per un racconto di gossip di tanti anni fa su cui uno si può anche fare una risata? Un aneddoto simpatico? La dignità è un’altra cosa. Io non credo che nessuno la stia perdendo, in particolar modo mia mamma. Beh, è un commento che da un’amica proprio non me l’aspetto. Tra l’altro io so dalla produzione che Patrizia Rossetti ha fatto ben due provini per entrare in questa edizione di enorme successo del Grande Fratello Vip, per questo parlare di dignità… Ma di che stiamo parlando?”, ha detto la ragazza. Ecco il video: