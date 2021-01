Patrizia Rossetti non farà l’Isola dei Famosi 15: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality” (VIDEO)

Patrizia Rossetti non farà l’Isola dei Famosi 2021

Ebbene sì, Patrizia Rossetti recentemente ha seccamente smentito la voce che la vedeva una concorrente della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La televenditrice lo ha fatto sapere attraverso un commento su Instagram dove si è difesa con le unghie e con i denti dai sostenitori di Maria Teresa Ruta per essersi schierata dalla parte di Alba Parietti nella vicenda legata ad Alain Delon.

In poche parole la madre di Guenda Goria durante l’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 ha rivelato un retroscena sul noto attore francese: “Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena ma nel frattempo una collega si era seduta al mio posto: era la mamma di Francesco (Alba Parietti)“. A quel punto, la soubrette piemontese sui social ha smentito la versione della gieffina condividendo una vecchia clip di quella serata.

La televenditrice prende le parti di Alba Parietti

E proprio sotto quel video è intervenuta Patrizia Rossetti. Quest’ultima infatti, ha commentato la clip condivisa da Alba Parietti così: “Hai fatto benissimo a pubblicare questa realtà. I fatti sono meglio delle parole“. Parole che non avesse detto, infatti la televenditrice è stata pesantemente accusata di aver tradito l’amicizia storica con Maria Teresa Ruta.

Ovviamente la diretta interessata, nel difendersi ha smentito la sua partecipazione al reality show: “Io ho solo approvato la verità del video di Alba. Non ho offeso nessuno, è chiaro? Non sono andata contro a nessuno, ho solo detto il mio parere. L’ho fatto anche a Pechino quando non ero d’accordo con le pazzie di MT. Questo non vuol dire essere nemiche. E comunque meglio fare telepromozioni che stare chiusa in una casa a dire cavolate pur di essere in tv. E non mi riferisco solo alla Ruta. E comunque non ci vado all’Isola”.

Guenda Goria replica a Patrizia Rossetti

Ma non è finita qui, infatti in un altro commento Patrizia Rossetti ha aggiunto anche: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality pur di stare in tv“. Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta ha storto il naso a tali parole, replicando all’amica della madre.

“Patrizia è una carissima amica di mamma. Hanno vinto insieme Pechino Express. Mi chiedo: parlare di dignità perduta per un racconto di gossip di tanti anni fa su cui uno si può anche fare anche una risata? La dignità è un’altra cosa. Non credo che nessuno la stia perdendo, in particolar modo mia mamma. Beh, è un commento che da un’amica proprio non me l’aspetto. Tra l’altro io so dalla produzione che Patrizia Rossetti che ha fatto ben due provini per entrare in questa edizione del Grande Fratello Vip“, ha detto l’ex gieffina. Ecco il video: