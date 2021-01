Alfonso Signorini svela un patto stipulato con i concorrenti del GF Vip, poi un retroscena sulla Mussolini (VIDEO)

Nel corso della puntata di Casa Chi, online a partire dal 26 gennaio, Alfonso Signorini ha svelato dei retroscena sul GF Vip ed ha parlato di un patto stipulato con i concorrenti. Il conduttore ha commentato la scelta della produzione di allungare ulteriormente il reality show ed ha svelato qualche dettaglio di cui nessuno era a conoscenza.

Durante l’intervista, poi, il direttore di Chi ha tirato in ballo anche Alessandra Mussolini, la quale sarebbe dovuta essere una concorrente di questa edizione del programma di Canale 5. All’ultimo momento, però, il contratto è venuto meno a causa di alcune questioni.

Il patto tra concorrenti e GF Vip

Alfonso Signorini ha sganciato una serie di notizie bomba sul GF Vip, specie in merito ad un patto stipulato con i concorrenti. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, il programma si allungherà fino al 1 marzo. Questa decisione ha spiazzato i protagonisti del reality, i quali si aspettavano di finire l’esperienza molto prima. In merito a questo argomento, il conduttore ha chiarito una cosa. Prima di dare il via a questa esperienza, cast e concorrenti hanno sancito un accordo secondo il quale ognuno sarebbe stato libero di fare quel che voleva.

Se un vip non si sente più in grado di continuare questa esperienza non deve essere vincolato in nessun modo a rimanere per forza. Questa è una condizione abbastanza normale, tuttavia, l’accordo che bisogna assolutamente rispettare è un altro. I protagonisti che decidono di rimanere fino alla fine, devono farlo ad una condizione, ovvero, quella di divertirsi.

Alfonso Signorini su Alessandra Mussolini

Chi ha scelto di continuare questa esperienza, dunque, non può chiudersi a riccio, ma deve regalare momenti divertenti ai coinquilini e, soprattutto ai telespettatori. Alfonso Signorini, dunque, ha svelato che concorrenti e GF Vip hanno sancito un tacito patto volto a soddisfare le esigenze del pubblico. In merito a questo argomento, il conduttore ci ha anche tenuto a lanciare una stoccata contro la Rai, che ha provato in tutti i modi ad ostacolare il successo del reality.

Signorini, però, è molto soddisfatto dei suoi ascolti che, malgrado la concorrenza, restano sempre stabili. Infine, il presentatore ha rivelato un’indiscrezione su Alessandra Mussolini. La donna ha fatto due provini per il GF Vip, andati peraltro molto bene. Tutto sembrava pronto per il suo ingresso ma, alla fine, è saltato tutto a causa di problemi legati alle trattative economiche. Alessandra, dunque, ha scelto di andare a Ballando con le stelle.