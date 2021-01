Il Paradiso delle signore trama 29 gennaio: Cosimo cambia idea sul matrimonio con Gabriella

La puntata di venerdì 29 gennaio del Paradiso delle signore sarà caratterizzata da un inaspettato dietrofront da parte di Umberto Guarnieri. Quest’ultimo deciderà di cambiare idea sull’accordo con Cosimo.

Il giovane, allora, preso dall’entusiasmo, prenderà un’importante decisione in merito al matrimonio con Gabriella. Vittorio, invece, farà una sorpresa a sua cognata, mentre Clelia sarà al centro di forti pettegolezzi inerenti la sua gravidanza.

Trama 29 gennaio: Cosimo cambia idea sulle nozze

La trama del 29 gennaio del Paradiso delle signore rivela che Federico scoprirà come si sta comportando suo padre Umberto nei confronti di Cosimo. Il commendatore ha agito senza un briciolo di cuore nei confronti del ragazzo, che ha appena perso suo padre. Per tale motivo, considerando che tra i due giovani sta nascendo una bella amicizia, Federico deciderà di intercedere tra il fornitore di tessuti e suo padre per metterci una buona parola. Il dibattito tra Umberto e suo figlio, però, prenderà una piega inaspettata.

Dopo il discorso del ragazzo, infatti, Guarnieri deciderà di modificare la sua direzione e venire in contro a Cosimo. Quest’ultimo, ovviamente, verrà preso dall’entusiasmo e non saprà come fare per ringraziare il suo amico per l’aiuto. Ad ogni modo, la gioia sarà così grande al punto che il protagonista informerà Gabriella di avere intenzione di sposarsi lo stesso nonostante il lutto subito. I due avevano deciso di rimandare le nozze dopo la morte di Arturo e questo aveva riacceso le speranze di Salvatore.

Vittorio fa una sorpresa a Beatrice al Paradiso delle signore

La novità, però, spingerà Amato a rivalutare meglio la situazione e agire prima che sia troppo tardi. Clelia, invece, continuerà a stare al centro di enormi pettegolezzi nella puntata del 29 gennaio del Paradiso delle signore. L’oggetto di discussione, naturalmente, riguarda i rumors sulla sua gravidanza. Zia Ernesta farà di tutto per spronare Silvia a difendere il suo onore. A subire le conseguenze di questa lotta, però, sarà solo il piccolo Carletto.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Vittorio e Beatrice diventeranno inseparabili. Conti, ormai, è completamente scombussolato dalla presenza di sua cognata, fino quasi a dimenticare di essere sposato con Marta. A tal proposito, nella puntata di venerdì, il direttore dello shopping center deciderà di fare una sorpresa a Beatrice. Che i due protagonisti siano giunti ad un punto di non ritorno? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap opera.