Massimiliano Morra replica a chi lo accusa di non salutare nessuno al GF Vip (FOTO)

In queste ore si è sollevato un polverone su Massimiliano Morra, in quanto Sonia Lorenzini lo ha accusato di non salutare nessuno al GF Vip. La ragazza, durante un’intervista su Casa Chi, ha rivelato che l’ex gieffino assume un comportamento piuttosto bizzarro durante le puntate.

Il napoletano entrerebbe in studio senza degnare di uno sguardo o di una parola i presenti e poi andrebbe via con la stessa silenziosità. In molti si stanno chiedendo il motivo di questo comportamento e Morra ha deciso di replicare attraverso i suoi social.

Morra snobba il cast del GF Vip?

Massimiliano Morra è stato un concorrente abbastanza discusso in questa edizione del GF Vip. Il motivo per cui il giovane ha generato scalpore risiede nel fatto che ha sempre assunto un atteggiamento alquanto ambiguo. In casa sembrava non esserci affatto e anche quando si venivano a creare delle discussioni, lui manteneva una posizione sempre neutrale. Forse proprio per questo motivo è stato eliminato dal gioco dopo alcune nomination.

Ad ogni modo, il suo carattere così misterioso pare si stia riproponendo anche durante le ospitate in studio. Sonia Lorenzini lo ha accusato di non dare confidenza a nessuno e di non parlare né con gli ex coinquilini né con i membri del cast. Il giovane rappresenterebbe una sorta di figurante completamente anonimo. Ma per quale motivo si comporta in questo modo? I giornalisti di Casa Chi sono rimasti esterrefatti e attendono un chiarimento da parte del protagonista.

La replica di Massimiliano su Instagram

Ebbene, dopo un po’ di ore, Massimiliano Morra è intervenuto con un post su Instagram, il quale è sembrato un chiaro riferimento a quanto sta succedendo dietro le quinte del GF Vip. Il giovane ha replicato con delle frasi alquanto criptiche che, tuttavia, sembrano racchiudere il suo pensiero. Nello specifico, ha detto che il miglior schiaffo che può essere dato all’ignoranza è un sorriso. Chi parla male degli altri, invece, dovrebbe ricevere in cambio solo il silenzio.

L’indifferenza, invece, è l’atteggiamento da assumere nei confronti di chi vuole il male delle altre persone. La cosa importante, secondo il punto di vista dell’attore, è essere se stessi, sempre e comunque. Con queste parole, dunque, l’ex gieffino ha lasciato intendere di non avere nessuna intenzione di alimentare una polemica. Lui si sta comportando solo seguendo il suo carattere e non è disposto a cambiare per nessuno.