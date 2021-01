Oroscopo 28 gennaio 2021: novità per Ariete e Pesci, Acquario in cerca di stimoli

L’Oroscopo del 28 gennaio 2021 annuncia agli Ariete e Pesci che è in arrivo un periodo pieno di novità. Gli Acquario, invece, potrebbero avere un grande bisogno di novità, mentre i Gemelli sono un po’ confusi.

Previsioni 28 gennaio da Ariete a Vergine

Ariete. Grandi novità nel lavoro per voi. Spesso sentite il bisogno di nuovi stimoli e di cambiare aria, ebbene, questo potrebbe essere il momento giusto per cimentarsi in nuove opportunità. Le storie nate in questo periodo sono quelle favorite, in quanto saranno caratterizzate da una buona dose di passione.

Toro. In questo periodo son favoriti i progetti a lungo termine. Vi sentite lungimiranti e precisi. Queste qualità saranno apprezzate soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Se occupate ruoli di leadership sarete in grado di ispirare molta fiducia alle persone con le quali vi relazionerete.

Gemelli. Se siete indecisi sulla strada da percorrere, fermatevi un attimo e riflettete accuratamente su cosa volete da voi stessi e cosa vi aspettate dal futuro. Lasciatevi aiutare dalle persone che vi circondano e che vi vogliono bene. In amore, invece, ci saranno dei cambiamenti.

Cancro. L’Oroscopo del 28 gennaio 2021 denota una certa propensione a lasciarsi andare nei rapporti di coppia. In questo momento, il vostro bisogno primario è quello di amare e sentirvi amati. Cercate, però, di non lasciarvi abbindolare dai fuochi di paglia e non distaccatevi troppo dalla realtà.

Leone. Oggi è la vostra giornata. Se fino a questo momento avete vissuto dei momenti formati da alti e bassi, adesso la strada sarà tutta in salita. Specie in campo lavorativo avrete modo di togliervi delle belle soddisfazioni. In amore, invece, potreste trovare complicità con una persona inaspettata.

Vergine. In campo professionale vi sentite un po’ stanchi e demotivati. In amore, invece, potreste fare scoperte inattese. Non abbiate paura a tirare fuori quello che avete dentro. Se delle cose non vi stanno bene è il caso di parlarne. L’importante è mantenere la calma e la lucidità.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo inquadrati. Nella vita spesso si presentano occasioni inaspettate che, specie in questo periodo, vale la pena prendere in considerazione. In amore potrebbero presentarsi degli ostacoli. Le relazioni solide li supereranno senza problemi, lo stesso non può dirsi per quelle già in bilico.

Scorpione. Momento di svolta in campo sentimentale. Molti nodi potrebbero venire al pettine. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, potreste fare un po’ di fatica ad inserirvi in un nuovo contesto. Cercate di non perdere la concentrazione e, soprattutto, non perdete di vista quanto valete.

Sagittario. Coloro i quali avevano cominciato un nuovo progetto lavorativo, potranno vederlo decollare in questo periodo. Cercate di agire con calma e di non lasciarvi prendere dall’impeto delle novità. In amore avrete modo di chiarire una situazione in sospeso. Non abbiate timore di rivelare le vostre emozioni e i pensieri che attanagliano la vostra mente.

Capricorno. Le previsioni dell’Oroscopo del 28 gennaio rivelano che vi aspetta una giornata all’insegna dell’amore. Vi sentite appagati e rilassati e questo potrebbe portarvi ad allentare un po’ la presa. Se il vostro rapporto è solido, allora non dovreste avere problemi, stessa cosa non può dirsi per le relazioni appena nate. Occhi aperti anche sul lavoro.

Acquario. Voi, che siete tra i segni più razionali dello zodiaco, in questo periodo sarete pervasi dalla voglia di vivere situazioni pericolose e inaspettate. Avete voglia di sentire l’adrenalina percorrere il vostro corpo, ma siate cauti. Alcuni desideri potrebbero portarvi a commettere qualche errore di cui potreste pentirvi.

Pesci. Se siete innamorati approfittate di questo momento favorevole per aprirvi. Non vi tenete tutto dentro, perché non vi porterà da nessuna parte. In campo professionale, invece, ci sono dei cambiamenti in vista. Non è escluso che possiate vivere un momento di svolta.