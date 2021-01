GF Vip, urla fuori dalla Casa: “Televoto truccato dal Brasile, fuggite da questo circo” (VIDEO)

Urla fuori dalla casa più spiata d’Italia

Continuano senza sosta le polemiche relative alla proclamazione della prima finalista del Grande Fratello Vip 5. Infatti, lunedì scorso in occasione della nuova puntata del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini ha letto l’esito del televoto aperto una settimana prima. Ebbene sì, Dayane Mello ha vinto la sfida contro Giulia Salemi, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavo. In questo modo la modella brasiliana si è guadagnata l’immunità per un mese circa e il posto per la finalissima fissata per il primo marzo 2021.

Le polemiche intorno all’ex compagna di Stefano Sala girano a presunte irregolarità sul televoto. Stando alle voci che circolano in rete, la sudamericana sarebbe votata dai suoi sostenitori brasiliani in un numero superiore a quello consentivo. Fatto peraltro mai chiarito dal direttore del magazine Chi o dagli autori del programma.

Il pubblico vuole i gieffini fuori dalla casa di Cinecittà: il motivo

Verso mezzogiorno di mercoledì 27 gennaio 2021, fuori dalle casa della casa più spiata d’Italia qualcuno ha gridato ai coinquilini del Grande Fratello Vip 5 una frase davvero eloquente che li ha gettati nel pallone più completo. “Televoto truccato dal Brasile: fuggite dal circo”, hanno urlato alcune persone rivolgendosi agli inquilini del reality show di Canale 5. Ad aver sentito le urla fuori dalla Casa di Cinecittà è stato Tommaso Zorzi che ha immediatamente comunicato ai suoi compagni d’avventura quello che è successo all’esterno.

Ovviamente tutti sono rimasti senza parole per tali frasi. restando. Pare che i telespettatori del format targato Endmol Shine Italy sono interessate a comunicare ai vip di abbandonare l'appartamento prima della data della finale, prevista per lunedì 1^ marzo 2021.

I telespettatori del Grande Fratello Vip 5 chiedono delucidazioni sul televoto

Ormai sono diverse settimane che si parla di possibili irregolarità sul televoto del Grande Fratello Vip 5. Per questo motivo il popolo del web e i telespettatori si chiedono per quale motivo la produzione del reality show di Canale 5 non sia chiara sulla vicenda una volta per tutte.

Tutti chiedono chiarimenti sulle modalità del televoto e mettendone in luce la trasparenza. Infatti, da mesi ormai arrivano valanghe di voti dal Brasile a favore della modella Dayane Mello.