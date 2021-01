Uomini e Donne, Davide Donadei ha fatto la sua scelta: ecco chi è

Davide Donadei annuncia la sua scelta

Ieri pomeriggio, martedì 26 gennaio 2021 nello studio 6 del centro Elios di Roma siono state ì registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Come sempre, a fornire dei succosi spoiler ci ha pensato il noto portale Il Vicolo Delle News. Quest’ultimo infatti, ha scritto che, dopo cinque mesi, sembrerebbe che per il tronista Davide Donadei abbia deciso di fare la sua scelta.

Le corteggiatrici rimaste alla sua corte sino due: Beatrice Buonocore e Chiara Raggi. Ricordiamo che oggi, mercoledì 27 gennaio è avvenuta una nuova registrazione del dating show di Maria De Filippi e finalmente il ragazzo ha concluso il suo percorso. Con chi? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 26 gennaio 2021

La nuova registrazione di Uomini e Donne del 26 gennaio è iniziata con Davide Donadei che clamorosamente ha annunciato il giorno della sua scelta, ovvero mercoledì 27. A quel punto Maria De Filippi ha mandato in onda la clip con l’esterna realizzata con Chiara Rabbi, che ha deciso di portare il tronista al suo paese natio, Sacrofano. Il tronista e la corteggiatrice si sono baciati sulla mascherina e, una volta tornati in casetta, la giovane gli ha donato un album con tutte le loro foto fatte in questi mesi.

In conclusione, la ragazza gli ha fatto trovare uno striscione che recita: “Permettimi di amarti”. Il tronista si è emozionato e insieme hanno lanciato in aria un palloncino bianco sul quale Davide ha scritto: “Qualsiasi cosa accada ridi sempre perché sei la cosa più bella”. Nel frattempo, in studio, Beatrice Buonocore è scoppiata a piangere.

La scelta di Davide Donadei è Chiara Rabbi

Le due corteggiatrici, spiazzate ma felici di arrivare alla fine, hanno naturalmente passato una serata e una nottata senza dormire dopo l’annuncio nella registrazione di ieri, martedì 26 gennaio 2021.

Oggi quindi, il tronista finalmente è arrivato alla decisione finale e grazie al portale web Il Vicolo delle News, abbiamo il nome della prescelta e la risposta di quest’ultima. Ebbene sì, Davide Donadei ha scelto Chiara Rabbi e lei ha risposto sì. Non c’è stato il tradizionale bacio per via delle restrizioni da Covid, ma solo con la mascherina protettiva.