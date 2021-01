Uomini e Donne anticipazioni odierne: Gemma compie gli anni, Riccardo e Roberta chiudono

Secondo le anticipazioni odierne di Uomini e Donne, giovedì 28 gennaio, la puntata comincerà con il compleanno di Gemma. La dama compie gli anni e alcuni esponenti del parterre le faranno dei regali.

Naturalmente, non mancherà un pensiero molto particolare da parte di Tina Cipollari. Armando e Aurora continueranno a discutere animatamente, mentre Riccardo e Roberta prenderanno una drastica decisione.

Nella puntata odierna si festeggia il compleanno di Gemma

Le anticipazioni odierne di Uomini e Donne rivelano che l’attenzione tornerà su Gemma Galgani. In questa occasione, però, la puntata comincerà in un modo abbastanza piacevole per la dama in quanto si festeggerà il suo compleanno. Per l’occasione Maurizio ha deciso di regalare dei fiori alla dama. Malgrado l’uomo abbia chiarito di non voler più frequentare la donna, deciderà comunque di fare per lei questo gesto speciale. Il regalo di Tina Cipollari, invece, sarà decisamente meno gradito dall’esponente del parterre femminile.

L’opinionista, infatti, dirà alla sua acerrima nemica di averle fatto preparare una torta. Al di sopra di essa, però, verranno apposte tre mummie, immagine identificativa della dama torinese. Inutile dire che questo gesto creerà molto sgomento in studio e darà luogo ad uno dei soliti teatrini tra le due protagoniste. In studio, poi, l’attenzione si sposterà nuovamente su Maurizio e sul fatto che probabilmente ha lasciato Gemma a causa di condizionamenti esterni.

Anticipazioni Uomini e Donne: liti e decisioni

La dama bianca ammetterà di essere ancora convinta di questa ipotesi, pertanto, resterà in attesa di scoprire la verità. Dopo aver ampiamente affrontato questo dibattito, poi, le anticipazioni odierne di Uomini e Donne ci svelano che l’attenzione passerà ad Armando e Aurora. I due, nella precedente puntata, hanno avuto uno scontro molto acceso in quanto il napoletano ha accusato la dama di essere la talpa della trasmissione. I due, dunque, continueranno a scontrarsi su questo aspetto.

Riccardo e Roberta, invece, discuteranno animatamente. I due diranno di aver dormito nello stesso hotel, ma in camere separate, in quanto entrambi ancora molto arrabbiati reciprocamente. Il seme della discordia è rappresentato da Ida Platano. Guarnieri non ha gradito le accuse mosse da Roberta su questo tema. Ad ogni modo, la dama rivelerà di aver provato a rimediare, ma lui non ne ha voluto sapere. In studio, allora, Gianni attaccherà Riccardo dicendo di assumere sempre lo stesso atteggiamento con le donne, forse perché non è interessato a nessuna.