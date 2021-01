Milly Carlucci replica alla frecciatina di Alfonso Signorini: “La tv non è guerra”

Alfonso Signorini e la frecciata alla tv di Stato

Alfonso Signorini lunedì scorso ha comunicato ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che da venerdì sera tornerà il tradizionale doppio appuntamento del reality show di Canale 5. Di conseguenza, dal 28 gennaio in poi si scontrerà per cinque settimane con la seconda edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

Mercoledì, ospite in un nuovo appuntamento di Casa Chi, il conduttore del Gf Vip 5 ha lanciato una frecciatina velenosa dicendo che la tv di Stato in questi quattro mesi contro di lui ha schierato di tutto e di più. “Contro di me hanno messo chiunque, invece. Che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano o che si chiami il Commissario, Doc, Conti e tutto e di più… Che volete che mi faccia una Milly Carlucci?“, ha tuonato il giornalista. Ma andiamo a vedere come ha replicato la padrona di casa di Ballando con le Stelle.

La conferenza stampa de Il Cantante Mascherato 2

Il giorno seguente, ovvero giovedì 27 gennaio 2020, nel corso della conferenza stampa di presentazione de Il Cantante Mascherato 2 in partenza venerdì in prime time su Rai Uno, Milly Carlucci ha replicato a tono ad Alfonso Signorini. La professionista abruzzese ha rispedito al mittente la frecciata velenosa dicendo che è stata la concorrenza, quindi Mediaset, a fare strategia.

La replica di Milly Carlucci a Signorini

Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Roma per la presentazione della seconda stagione de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci si è tolta un sassolino dalla scarpa. Anche se non ha menzionato direttamente Alfonso Signorini, la conduttrice Rai ha detto:

“La tv non è una guerra armata tra eserciti schierati, anche se questo fa parte del folclore. Il polverone fa bene a tutti. Non abbiamo fatto strategie particolari. Anche l’anno scorso, andavamo in onda di venerdì, e torniamo di venerdì. Se c’è qualcuno che ha fatto dei ragionamenti, è stata la concorrenza. Questo mese il GF Vip non è andato in onda di venerdì. Ma non è questo il punto… Speriamo solo di riuscire a dare un po’ di serenità a chi non se la sta passando bene”. Arriverà la contro-replica del direttore del magazine Chi? Staremo a vedere nelle prossime ore.