Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 28 gennaio: Gemma festeggia con le mummie, Riccardo e Roberta si dicono addio

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la messa in onda di Uomini e Donne. Anche oggi alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset il pubblico vedrà un nuovo appuntamento del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Anche nella giornata odierna si tornerà a parlare di Gemma Galgani visto che è il suo compleanno, ma anche di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo.

Il compleanno di Gemma Galgani

Le anticipazioni dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che per quasi tutta la durata della puntata sarà dedicata alla protagonista del Trono over. Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani che non ha nessuna intenzione di arrendersi con Maurizio. C’è da sottolineare che è il suo compleanno, infatti compie 71 anni. I due Maurizio, ovvero la sua ex fiamma e il nuovo cavaliere omonimo, per l’occasione le regaleranno dei mazzi di fiori.

Mentre, la sua acerrima nemica Tina Cipollari farà portare in studio una torta molto particolare, ovvero con tre mummie sopra. Subito dopo la dama torinese comunicherà a Maria De Filippi e a tutti i presenti che le sono giunte delle segnalazioni sul fatto che il Guerci l’ha lasciata perché sembra abbia un’altra donna fuori dal dating show di Canale 5. La piemontese dirà che appena potrà tirerà fuori le prove.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri chiudono

Gli spoiler dell’appuntamento di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, rivelano anche che subito dopo al centro studio si accomoderanno Riccardo e Roberta. La settimana scorsa i due avevano avuto una discussione perché lei aveva fatto delle domande su ciò che era successo con Ida. Alla fine avevano deciso di non dormire insieme nello stesso hotel. Il giorno seguente la Di Padua aveva cercato di far pace ma Guarnieri non era dello stesso avviso.

Di conseguenza non si sono sentiti per tutta la settimana questa e così oggi decideranno di chiudere perché litigano troppo. Gianni e Tina accuseranno il cavaliere di comportarsi apposta in quel modo, così come faceva con la Platano. Secondo loro lui fa sempre il permaloso così da uscire pulito nelle situazioni e dar la colpa alla donna che ha al suo fianco. Poi scenderanno due dame per il personal trainer ma lui non le terrà perché non le piacciono fisicamente.