GF Vip, Maria Teresa Ruta crolla e sbotta in lacrime: “Sono qui per mia madre…”

Maria Teresa Ruta spiega perché è al Grande Fratello Vip 5

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente difficili per Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. La bionda conduttrice infatti, recentemente è scoppiata in lacrime sbottando così: “Ho fatto il GFVip per mia madre”. Infatti, dopo l’ufficializzazione da parte di Alfonso Signorini della finale di lunedì 1 marzo 2021, la madre di Guenda Goria ha accusato il colpo.

In più, dopo la diretta del lunedì c’è stato un botta e risposta a distanza tra la gieffina ed Alba Parietti su chi delle due avesse conquistato l’attore transalpino Alain Delon nel lontano 1994. Vicenda nella quale è intervenuta anche Patrizia Rossetti prendendo stranamente le difese della soubrette piemontese a discapito della sua amica. Per questo motivo ha preso la parola anche Guenda difendendo a spada tratta la madre. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato a donna alla cantautrice.

Lo sfogo della giornalista con Stefania Orlando

Per questo motivo, nel pomeriggio di mercoledì la Ruta ha avuto un crollo emotivo. Oltre a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che vorrebbe abbandonare il reality show di Canale 5 l’8 febbraio, anche la giornalista è delle stessa opinione, quindi un addio imminente?

Avvicinandosi alla moglie di Simone Gianlorenzi, Maria Teresa le ha raccontato: “Mia madre guarda sempre il Grande Fratello e quando me lo hanno proposto, ho pensato di farlo per tenerle compagnia, ma avevo strane sensazioni. Sai, quando mi chiamava, mi diceva che non vedeva Signorini e io ‘quello è il canale 55, devi mettere su Canale 5’. Ero indecisa se partecipare o no, poi c’è stato l’incidente di mio fratello e allora ho pensato che avevo ragione, che la mia sensazione era giusta”.

Maria Teresa Ruta al limite: uscirà nei primi di febbraio?

A quel punto Stefania Orlando l’ha rincuorata, ma Maria Teresa Ruta sembra arrivata al limite delle sue forze. Ricordiamo che la madre di Guenda Goria è all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 da ben oltre quattro mesi.

In più, la gieffina con molta probabilità è anche delusa dal comportamento degli altri coinquilini dell’appartamento più spiato d’Italia che l’hanno esclusa dal televoto al femminile “Chi vuoi in finale?”. Cisa farà, resisterà oppure farà le valigie?