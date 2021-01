Dayane Mello difende Tommaso Zorzi dagli altri vipponi: “Lo adulate, ma poi lo avete tradito e fatto passare per cattivo”

Dayane si schiera dalla parte di Zorzi

Dopo avergli dato del ‘malato mentale’ nella serata di sabato, stranamene da qualche giorno Dayane Mello ha preso le difese di Tommaso Zorzi attaccando più volte gli inquilini che lunedì sera che gli hanno tolto la possibilità di andare in finale in anticipo. L’ex compagna di Stefano Sala ha affermato a chiare lettere che la domanda di Alfonso Signorini era chi non merita la finale, quindi per lei nominare il rampollo meneghino è stata solo una strategia e una cattiveria.

Mercoledì sera, Giulia Salemi ha avuto un confronto con la modella brasiliana e la prima ha provato a difendersi: “Tu e Tommaso dite che siete giocatori, che siete cinici e usate la strategia. Io e Pier non siamo così. Noi agiamo di cuore e non di altro. Ho fatto una scelta istintiva. Alla fine Tommy è mio amico fuori, ma dentro la casa forse mi ha dato di più Andrea e per questo ho salvato lui“.

Il confronto con Giulia Salemi

Parole, quelle di Giulia, che hanno fatto sbottare Dayane Mello. Quest’ultima infatti, riferendosi a Tommaso le ha detto che a lui non piace che la Salemi gli ripeta ogni volta che non la cerca. Poi le ha ricordato che il 25enne l’ha portata a Londra e voluta in una trasmissione. Quindi è ingiusto di farlo passare sempre come uno che non la calcola minimamente.

“Devi misurare le parole quando parli, lo fai passare per str***o. Poi non penso che ti ha mai fatto credere di essere il tuo migliore amico. Poi non mi è piaciuto il vostro gesto… so che voi avete la vostra protezione, ma adesso mi spiego. Io da 4 mesi sento che ripetete ‘oddio Tommaso Zorzi quanto è bravo’, ‘Tommaso che bello’. Poi nel momento di salvarlo non c’è stato uno che l’ha fatto. Tu non l’hai salvato, nemmeno Andrea e Pierpaolo. Come pensi che si sia sentito? Una mer**. Ma è normale che sia così. Non siete sinceri, anche io da fuori ho visto così“, ha tuonato la donna. (Continua dopo il video)

Dayane Mello non amica di Tommaso >>> Giulia Salami amica di Tommaso da 6 anni. #GFVIP #TZVIP pic.twitter.com/do5uwpjLPq — estreghetta (@_heysestra) January 27, 2021

Dayane difende Tommaso da Stefania

Ma non è finita qui. Infatti, Dayane Mello ha difeso a spada tratta Tommaso Zorzi anche in un confronto con Stefania Orlando. “Sapendo le difficoltà di Tommaso, delle sue ansie, delle sue tristezze. Se le persone ci tenevano a lui avrebbero messo lui in finale. Questo per farlo stare più sereno e sapendo anche dei suoi momenti difficili passati qui dentro”, ha detto la modella brasiliana alla bionda conduttrice.

Dayane difende Tommy: “non puoi dire che non ti cerca o non ti caga perché lui dice che non è così. Ti ha portato a Londra, ha sempre pensato a te

Giulia, tu devi misurare un po’ le parole che usi su Tommaso, perché altrimenti lo fai passare per stronzo”#tzvip #gfvip #rosmello pic.twitter.com/I0K9ZMbB1T — posso dirtelo? (@edoruta) January 27, 2021