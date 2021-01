Giulia accusata di aver fatto una bambola voodoo a Pierpaolo, la zia di Pretelli condivide tutto: “Aiuto è una cosa seria” (VIDEO)

Giulia Salemi accusata di aver fatto una bambola voodoo al Pretelli

La storia sembra ripetersi. Tre anni fa, mentre Giulia Salemi era concorrente del Grande Fratello Vip 3 mamma Fariba venne accusata di stregoneria. All’epoca infatti, iniziò a girare la voce di un possibile rito magico fake per far innamorare Francesco Monte. Ora invece è toccato all’influencer italo-persiama. Nelle ultime ore su Facebook qualcuno ha messo in giro la notizia secondo la quale la gieffina avrebbe fatto una bambola voodoo per conquistare il suo amato Pierpaolo Pretelli.

Sul noto social network si legge: “Giulia Salemi in assenza di Fariba tiene una bambolina woodoo che passa di mano in mano. La stessa Carlotta esclama ‘ma che è una bambola woodoo’. Vi ricordo le parole di Matteo ‘mamma Fariba sta facendo la brava. Parole per dire che sta facendo quello che deve fare su Pier. Vedete che Giulia Salemi schiaccia la bambola sul lato sinistro, quello del cuore. Lo fa per bloccare le emozioni di Pierpaolo. Maria Teresa il giorno dopo ha trovato degli spilli in bagno. Ora è uscita un’altra verità”. (Continua dopo il post)

VI PREGO LA ZIA DI PIERPAOLO INSINUA( da come ho capito) CHE GIULIA ABBIA FATTO UN RITO VUDÙ A PIERPAOLO CON LA BAMBOLA MA CHE TRASH MA CHE CINEMA pic.twitter.com/tADuqnq0TF — culturale 46% (@pazzeska4) January 27, 2021

La zia di Pierpaolo Pretelli condivide la finta notizia

Ma la vicenda non è terminata qui, infatti, secondo il giornale online Il Mattino di Napoli, la zia di Pierpaolo Pretelli avrebbe condiviso sul suo profilo Facebook questi post, chiedendo ad amici di diffonderli. Sul social si legge che nelle ultime ore in rete stanno girando dei post condivisi anche da Maristella Pretelli, zia dell’ex Velino di Striscia la Notizia, su una bambolina tenuta in mano da Giulia Salemi.

“I post condivisi dalla signora Pretelli sono accompagnati da una didascalia. ‘Amici chiedo il vostro aiuto, divulgate ovunque. Questa è una cosa urgente, è molto serio’. Parole che hanno fatto infuriare i fan dell’influencer italo-persiana”, c’è scritto in rete. (Continua dopo il post)

LA ZIA DI PIERPAOLO.

io non mi sento bene.#tzvip pic.twitter.com/WR9iUMxW6E — Tommy&Stefy Stan Account (@Diana70188821) January 27, 2021

La bambolina appartiene a Tommaso Zorzi

Il mistero del pupazzetto che aveva in mano Giulia Salemi è stato risolto. Infatti tale fantoccio appartiene al rampollo meneghino Tommaso Zorzi ed è naturalmente uno scherzo. Di conseguenza l’influencer italo-persiana non c’entra nulla con questa bambola. Nel video qui sotto si vede il 25enne ironizzare dicendo di aver fatto una bambola voodoo col suo ex: