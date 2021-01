L’affondo di Guendalina Tavassi: “Giulia Salemi è disposta a tutto, una che va al Festival di Venezia con la fufetta di fuori”

Giulia e Pierpaolo sempre più uniti

Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli non ha perso tempo per farsi consolare da Giulia Salemi. I due gieffini si sono avvicinati pian piano fino a quando non è scoppiata la passione.

E se l’influencer italo-persiana è riuscita a conquistare il cuore dell’ex Velino di Striscia la Notizia non ha ottenuto il sostegno di gran parte del pubblico del reality show di Canale 5. Quest’ultimo continuerà per un altro mese, visto che la finalissima è fissata per lunedì primo marzo. Di conseguenza, in questo arco di tempo i riflettori continueranno a essere puntati sulla coppia formatasi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ma nelle ultime ore qualcuno è tornata a tuonare contro la figlia di Fariba.

Guendalina Tavassi tuona contro Giulia Salemi

Un esempio lo si è avuto qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque. infatti, nel salotto di Barbara D’Urso è giunto un duro attacco nei confronti di Giulia Salemi da parte di Guendalina Tavassi. “Lei è disposta a tutto, una che va al Festival di Venezia con la fufetta di fuori… è diventata famosa per questo e lo ha fatto apposta”, ha tuonato l’ex concorrente del Grande Fratello.

Ovviamente quest’ultima si riferiva all’abito che la fiamma di Pierpaolo Pretelli indossò sul red carpet nella città lagunare e che fece parlare molto per lo spacco vertiginoso che per poco mostrava le parti intime dell’influencer italo-persiana. In tutto questo la padrona di casa è rimasta imparziale, spezzando però una lancia in favore della gieffina. Infatti, Carmelita l’ha definita una ragazza bellissima e bravissima.

Guendalina Tavassi accusa Giulia salemi di essere un’opportunista

Ma per quale motivo Guendalina Tavassi prova tutto questo astio nei confronti di Giulia Salemi? A rivelarlo è stata lei stessa prima sui social e successivamente anche a Pomeriggio Cinque. Tutto è partito qualche anno fa quando entrambe erano ospiti in un programma Rai del sabato pomeriggio condotto da Paola Perego.

In una puntata quest’ultima durante lo spazio pubblicitario si è avvicinata all’influencer campana invitandola al prossimo appuntamento. Stando alle parole della Tavassi, l’italo-persiana si sarebbe intromessa e alla fine le avrebbe rubato l’ospitata successiva.