Amici, ex concorrente molto amata lotta contro un brutto male: il messaggio con la parrucca (FOTO)

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha pubblicato una Instagram Storie incentrata su di un’ex concorrente di Amici la quale sta combattendo contro un brutto male. La ragazza ha partecipato all’edizione del talent show di 13 anni fa ed ha fatto anche discutere parecchio.

Il pubblico, infatti, ricorderà sicuramente le sue litigate con l’insegnante Alessandra Celentano, che non l’ha mai elogiata e premiata. Se non avete ancora capito di chi stiamo parlando, lei è Agata Reale.

Lo sfogo dell’ex concorrente di Amici

Agata Reale è stata un’ex concorrente di Amici di circa 13 anni fa. La ragazza ha sempre desiderato fare la ballerina, tuttavia, il suo percorso nel talent show è stato messo a dura prova da Alessandra Celentano. Quest’ultima non perdeva occasione per mortificarla e per dirle che non sarebbe mai riuscita ad emergere nel suo campo in quanto non portata abbastanza per la danza. Le sue critiche erano rivolte essenzialmente alla sua conformazione fisica, in particolar modo, alla forma del suo collo piede.

Per l’insegnante, infatti, la struttura del piede è fondamentale nel ballo, altrimenti si rischia di sembrare goffe e di realizzare figure non proprio belle da vedere. Ad ogni modo, a distanza di molti anni, Agata è tornata alla ribalta con un video, risalente a qualche giorno fa, nel quale si è mostrata con una parrucca. In tale clip, la ragazza ha approfittato per spendere qualche parola contro l’insegnante del talent show. (Continua dopo il video)

Agata Reale combatte contro un brutto male

Molti utenti del web, però, l’hanno accusata, non capendo il reale motivo per il quale indossasse una parrucca. Ebbene, dopo un po’ di tempo è emersa la verità. L’ex concorrente di Amici sta combattendo contro un brutto male. Per tale ragione, ha esortato tutti gli utenti dei social a non giudicare le persone prima di sapere a fondo che cosa stiano vivendo e perché si comportino in un certo modo.

Il suo messaggio è stato condiviso dall’influencer Amedeo Venza, il quale ha voluto dedicare a lei un post per augurarle una pronta guarigione. La ragazza non ha voluto dare molte informazioni in merito ai suoi problemi di salute, ma si è semplicemente limitata a dire di augurarsi che questo incubo finisca al più presto. Una volta appresa la verità, i fan sono accorsi al di sotto del post in questione per supportarla e starle vicino.