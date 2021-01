Veronica Ursida interviene dopo le accuse a Uomini e Donne: “Tutto falso, ora ci saranno conseguenze” (FOTO)

In questi giorni il nome di Veronica Ursida è tornato alla ribalta nel programma Uomini e Donne. La protagonista, però, è stata tirata in ballo non per cose positive, bensì per accuse molto gravi sul suo conto.

Armando Incarnato ha sbottato contro di lei accusandola di aver sempre finto all’interno della trasmissione e di essere l’informatrice, insieme alla sua amica Aurora, di una pagina di gossip sul programma. La dama, chiaramente, non si è potuta difendere in studio non essendo presente e lo ha fatto sui social.

Il chiarimento di Veronica Ursida su Uomini e Donne

Dopo essere stata tirata in ballo svariate volte a Uomini e Donne, Veronica Uersida ha deciso di rompere il silenzio. Il suo nome è stato menzionato sia dalla conduttrice sia da alcuni esponenti del parterre. La prima ha svelato che la dama avrebbe chiesto moltissime volte di tornare in studio, ma sarebbe sempre stata rifiutata dalla produzione. Armando, invece, ha mosso contro di lei accuse parecchio gravi. In molti allora, stanno cominciando a chiedersi se, effettivamente, la donna abbia finto durante la sua permanenza in studio.

Lei ha voluto replicare ed ha smentito categoricamente tutte le accuse sul suo conto. In primis ha detto di non essere mai stata falsa all’interno del programma. In secondo luogo ha esortato coloro i quali l’hanno tirata in ballo a comportarsi in modo più corretto. Parlar male di una persona, quando essa non è presente e non può difendersi, è un atto davvero vile e indecoroso.

La difesa di Aurora

Di questo, però, sarebbe colpevole anche Maria De Filippi, la quale nn ha fatto nulla per impedire quell’indecoroso spettacolo andato in onda in questi giorni. Veronica Ursida, poi, ha difeso anche la sua amica, ancora presente nel parterre di Uomini e Donne, ovvero, Aurora. Quest’ultima è stata accusata di essere ossessionata da Armando, così la dama ha riportato il significato di questo termine specificando che si tratta di una condizione psicologica alquanto grave.

Ad ogni modo, considerando che si è sentita mancare di rispetto da alcuni esponenti del parterre, la protagonista ha svelato che adesso ci saranno delle conseguenze. Per il momento, la dama non è ancora al pieno delle sue forze in quanto è stata recentemente operata al seno per rimuovere le protesi che aveva e che si erano deteriorate. Non ci resta che attendere che si riprenda per scoprire cosa accadrà.